Morena presenta denuncia en contra de consejeros del INE

Morena presentó una denuncia, ante la contraloría del Instituto Nacional Electoral (INE), en contra del consejero Presidente, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama.

El partido en el gobierno acusa a los dos consejeros de difundir datos de la investigación que se lleva a cabo en el INE, en contra de las declaraciones (electorales) que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias matutinas.

La denuncia fue presentada por el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, quien aseguró que Córdova y Murayama han violado el artículo 39 párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece la obligación de los consejeros para que se desempeñen con autonomía y no disponer de información reservada o confidencial, y no divulgarla por ningún medio.

"Esa información no puede ser divulgada por medio alguno y ellos hicieron una ronda de medios para prejuzgar sobre el asunto de la mañanera, lo cual está prohibido, porque se trata de un procedimiento especial sancionador en investigación", detalló Gutiérrez Luna.

Acusó a los dos consejeros de difundir, durante toda la semana, información por distintos medios y prejuzgar sobre el tema de las conferencias matutinas.

La denuncia se presentó este viernes, previo a que el Consejo General del INE someta a discusión y votación, un proyecto de resolución con el cual se pretende ordenar al presidente López Obrador, que no hable sobre elecciones en sus conferencias.

Recién, Córdova y Murayama declararon que las conferencias matutinas se han convertido en propaganda gubernamental, por lo que se pretende suspender la difusión íntegra de las mismas.