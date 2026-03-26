Morena prevé aprobación del Plan B electoral en San Lázaro
Ricardo Monreal informó que el dictamen será votado en comisiones el 7 de abril y en el pleno al día siguiente.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de jueves, laCámara de Diputadosrecibió la minuta del llamado Plan B, en materia electoral, aprobada por el Senado, y el coordinador de Morena,
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Ricardo Monreal, dijo que planean que la mayoría en el pleno la apruebe el próximo 8 de abril.
"La idea es que hoy se turnó a comisiones, en los próximos dos días enviará el dictamen a los integrantes de las comisiones y el martes 7 se votará en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, y el 8, lo votaremos en el Pleno", expresó.
Refirió que no ve "ninguna dificultad" para que PT y PVEMapoyen la reforma, después de que en la Cámara Alta se retiró la modificación al artículo 35 constitucional, para empatar la consulta de revocación de mandato con la elección intermedia de 2027.
"Se mantiene la unidad en la Cámara de Diputados con los tres partidos que votaremos este instrumento jurídico legislativo el día 7, ya sin el contenido del artículo 35 que se pretendía modificar y establecer la revocación de mandato para el tercero y cuarto año, con la posibilidad de ser recurrente la elección en junio del 2027", dijo.
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