Morena prevé aprobación del Plan B electoral en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de jueves, la

del llamado Plan B, en materia electoral, aprobada por el Senado, y el coordinador de Morena,

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, dijo que planean que lala apruebe el próximo 8 de abril."La idea es que hoy se, en los próximos dos días enviará el dictamen a los integrantes de las comisiones y el martes 7 se votará en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, y el 8, lo", expresó.Refirió que no ve "ninguna dificultad" para que, después de que en la Cámara Alta se retiró laconstitucional, para empatar la consulta decon la elección intermedia de 2027."Se mantiene la unidad en lacon losque votaremos este instrumento jurídico legislativo el día 7, ya sin el contenido del artículo 35 que se pretendía modificar y establecer lapara el tercero y cuarto año, con la posibilidad de ser recurrente la elección en junio del 2027", dijo.