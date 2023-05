Morena propone modificar reglas para consulta popular

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL). - La diputada Lidia Pérez Bárcenas (Morena) propuso reformar el artículo 48 de la Ley Federal de Consulta Popular para establecer que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe habilitar la misma cantidad de casillas del proceso electoral anterior, para dicho instrumento de participación ciudadana; además de tomar en cuenta la actualización del listado nominal.

Señaló que "frente a la posibilidad de futuras consultas populares, es necesario mejorar su marco regulatorio para elevar la calidad de nuestra democracia".

"Corrige una deficiencia de la Ley para mejorar el mecanismo de consulta popular, como ejercicio de democracia directa, que permitirá? que las y los ciudadanos, en un número cada vez mayor, participen en las decisiones fundamentales de nuestro país", refirió la legisladora en un comunicado.

Pérez Bárcenas recordó que el 1 de agosto de 2021 se realizó una consulta popular inaugural que planteaba juzgar a los expresidentes de 1988 a 2018.

Planteó que la consulta tuvo varias dificultades, y una participación de 7%. Derivado de la ley reglamentaria porque no imponía al INE la obligación de instalar el mismo número de casillas que en la elección celebrada el 6 de junio de 2021, cuando se renovó? la totalidad del Congreso y se eligieron 15 gubernaturas, entre otros cargos, aseguró.

En el 2021, el INE señaló que no contaba con los recursos necesarios para realizar la consulta popular, ya que no se contempló en el presupuesto solicitado un año antes, porque la solicitud la hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que éste se envió al Congreso para su aprobación.