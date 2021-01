Morena propone reducir tiempo de permanencia en el Buró de Crédito

Nohemí Alemán Hernández, diputada de Morena, propuso reducir el tiempo de permanencia en Buró de Crédito, esto, informó con el propósito de reactivar la economía y apoyar a quienes durante la pandemia del Covid-19 no han podido pagar debido a dificultades económicas o se quedaron sin empleo, y así evitar que no puedan acceder a futuros préstamos.

La diputada federal detalló que su iniciativa busca reformar el primer párrafo del artículo 20, así como el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia para que el registro en la cartera vencida sea de 18 meses en vez de 72 como ocurre actualmente.

"El propósito es que las personas que caen en cartera vencida sean sancionadas por menos tiempo, porque hay deudas que a veces no rebasan los tres mil pesos, lo que les impide tener finanzas personales sólidas. Boletinar a una persona por deuda con alguna institución crediticia no debería superar los dos años", dijo.

Nohemí Alemán Hernández señaló que por la emergencia económica generada por el coronavirus hubo despidos de trabajadores y muchos de ellos tienen deudas crediticias, de ahí la necesidad de apoyarles para que no caigan en cartera vencida.

"Por ello es necesario modificar la legislación, con el fin de reactivar la economía nacional y familiar, principalmente de los grupos económicamente vulnerables, a quienes se les permitiría el acceso, según lo determine su ingreso, a créditos bancarios".

La legisladora federal aseguró que las instituciones cuentan con bases de datos que contienen los historiales de crédito de aquellas personas que alguna vez solicitaron y obtuvieron una tarjeta de crédito comercial, una tarjeta bancaria u otro tipo de préstamo o servicio -por ejemplo, de telefonía celular o televisión restringida-, así como de empresas comerciales que otorgaron crédito, como tiendas departamentales, empresas de financiamiento de automóviles.

"Tales reportes son utilizados para resolver si los solicitantes son sujetos de crédito o no, y pueden ser determinantes para que las entidades financieras y empresas comerciales aprueben o rechacen créditos".

Por ello, indicó la diputada morenista, es preciso establecer reglas más flexibles a fin de que las personas puedan tener acceso al crédito para hacer frente a necesidades inmediatas provocadas por la emergencia sanitaria, sin correr el riesgo de que se le boletine por años la deuda, subrayó.

La iniciativa es analizada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.