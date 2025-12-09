Morena renegociará el T-MEC vía Zoom ante críticas del PRI

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- El senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que el gobierno de Morena va a renegociar el T-MEC de manera remota vía Zoom, debido a que "al paso que van" ninguno de sus funcionarios va a tener Visa.

"Los de Morena son brutos. No tienen ni estrategia ni vergüenza para representar a México en el mundo. Al paso que van, el gobierno de Morena por Zoom va a hacer la renegociación del T-MEC porque ninguno va a tener visa", dijo a medios de comunicación este martes.

Moreno Cárdenas aseguró que el gobierno federal ha sido rebasado en materia de seguridad, por casos como el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco o entidades federativas como Tamaulipas, donde aseguró que ha crecido la violencia.

"Y ahora autos bomba. Eso es terrorismo y este gobierno ha sido rebasado. No pueden con este país, este país ya se les salió del control. Los cárteles del crimen organizado son los que mandan en este país", expresó.

De acuerdo con el dirigente priista, estados "fallidos" como Michoacán suscitan alertas de distintas embajadas, como las de Reino Unido, Estados Unidos y Francia, para que ciudadanos extranjeros no viajen al país.

Alejandro Moreno denunció que no se investiga a "a los cínicos corruptos narcopolíticos" de Morena por casos como La Barredora en Tabasco y el huachicol fiscal.

"Estos se protegen y cuidan, son distractores y creen que a la gente se le va a olvidar. No hablan de los temas, pero es escándalo de corrupción tras escándalo de corrupción. Están destruyendo este país", aseguró.

El líder priista dijo que 2025 cerrará con el "peor gobierno de la historia" y que los primeros regalos de 2026 para los mexicanos serán "aranceles y más aranceles".

"Morena es un desastre. Es lo peor que le pudo pasar a nuestro país. Están destruyendo la seguridad, la paz y la armonía. No hay medicamentos, no hay apoyo al campo ni a transportistas. Están destruyendo México", insistió Moreno.