Morena revive "traje a la medida" para elegir presidente del TFJA

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Los legisladores del PAN, PRI y de Morena, integrantes de las comisiones unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción, se enfrentaron durante la reunión extraordinaria que sostuvieron hoy para votar el dictamen que plantea modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), relativas a la elección de su presidente.

El pasado lunes, 5 de diciembre, se dictó un receso para la votación, cuando parecía que el PAN y Morena habían alcanzado un acuerdo para que se suprimiera la causal para darle preferencia a una mujer; pero dicho precepto fue "revivido" y adicionado mediante una reserva, en un artículo transitorio, para incluirlo.

Los legisladores de oposición denunciaron que la reforma a la ley orgánica está encaminada a beneficiar a la magistrada de la Tercera Sección Natalia Téllez Torres, quien es cercana a la secretaría de Economía, Raquel Buenrostro.

Se mantuvo la prescripción del impedimento para que un miembro de la Tercera Sección se postule a la presidencia, y se agregaron los transitorio quinto y sexto, a propuesta del diputado Alejandro Robles Gómez, de Morena, para que se dé preferencia a los criterios de antigüedad y equidad de género.

"Las y los magistrados de la sección Tercera y de las Salas Especializadas en materia de responsabilidades administrativas mantendrán su adscripción durante todo el periodo por el que fueron nombrados, en caso de que la o el magistrado decano nombrado de la sección Tercera sea elegido o elegida como titular de la presidencia del Tribunal o como parte de la Junta de Gobierno. Una vez concluido su encargo, se le adscribirá de manera inmediata a su sección de origen", señala el artículo quinto transitorio adicionado.

Y en el sexto establece que en el supuesto de que los magistrados de la sección Tercera participen por primera vez en la elección para ocupar la presidencia del Tribunal, la postulación se realizará por única ocasión por orden de prelación conforme a los criterios de antigüedad y equidad de género.

La diputada María Elena Pérez-Jaen, del PAN, señaló que la sección Tercera sólo está conformada por tres magistrados, y dos de ellos son hombres, y la magistrada Natalia Téllez Torres es la única mujer.

"Es la única persona que resulta elegible en esos términos, que es la actual magistrada. La reforma es inoportuna dada la proximidad del proceso de elección del presidente del Tribunal. Van a generar una crisis en la justicia administrativa y fiscal, habrá una lluvia de amparos", aseveró.

Andrea Chávez, legisladora de Morena, defendió la anexión de los artículos transitorios, y reprochó que algunas diputadas hayan cambiado el sentido de su voto, cuando habían apoyado el dictamen en primera instancia.

Por su parte, el diputado Éctor Jaime, del PAN, refirió que la dictaminación de las comisiones unidas se trató de una simulación franca, antes de que se aprobara en las comisiones unidas, ya estaba enlistado para tratarse en la sesión ordinaria de hoy.

Carolina Viggiano, del PRI, dijo que se trata de una reforma con dedicatoria e inoportuna; y lamentó que Morena no hay cumplido con el acuerdo que se había alcanzado en la sesión anterior.

La diputada Terrazas Baca Patricia, del PAN, señaló que está a favor de la paridad de género, "pero hay algo muy importante, se está disminuyendo la experiencia, la preparación de los magistrados, y ahí no importa si son mujeres u hombres, ahí o que importa es que tengan experiencia".

"También las faltas de capacidades son corrupción. Mi voto va en contra, aunque vaya a favor de las mujeres, pero si las mujeres no tienen capacidad, no podemos darles privilegio de que estén en puestos de toma de decisiones", afirmó.

Las comisiones unidas aprobaron el dictamen por 31 votos a favor, 25 en contra y tres abstenciones; y fue remitido a la Mesa Directiva para que continúe con su proceso legislativo.