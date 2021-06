Morena se derrumba en la Ciudad de México

Morena sufrió un fuerte revés en su bastión político a nivel nacional, al perder en la Ciudad de México 10 de las 16 alcaldías que estaban en juego este año, además de dejar ir varias curules en el Congreso local.

De acuerdo con las casillas computadas hasta las 01:00 horas de este lunes, la oposición —conformada por el PAN, PRI y PRD— habría alcanzado el triunfo casi contundente en nueve de las 16 alcaldías; Morena-PT va a la cabeza en seis demarcaciones, mientras que Xochimilco quedó en la indefinición.

Por lo que hace a la integración del Congreso de la Ciudad de México, de los 31 distritos que tenían los morenistas, el PREP estima que pierden 12. El bloque opositor se queda con 14 distritos, de los cuales seis corresponden al PAN, siete a la alianza Va por México (PAN- PRI-PRD) y una de PRD-PRI.

La coalición conformada por Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México cuentan con 19 curules.

De acuerdo con el conteo rápido realizado hasta las 01:00 horas de este lunes, Morena y PT conservaría las alcaldías Venustiano Carranza, con Evelyn Parra Álvarez; Iztacalco, con Armando Quintero; Gustavo. A Madero, con Francisco Chíguil; Milpa Alta, con Judith Venegas, y Tláhuac, con Berenice Hernández.

La oposición, conformada por la alianza Va por la Ciudad de México, le arrebataría a Morena: Álvaro Obregón, con Lía Limón; Coyoacán, con Giovani Gutiérrez; Azcapotzalco, con Margarita Saldaña; Magdalena Contreras, con Luis Gerardo Quijano, y Miguel Hidalgo, con Mauricio Tabe.

Además, conservan Cuajimalpa, con Adrián Rubalcava Suárez, y Benito Juárez, con Santiago Taboada Cortina. Este último fue el que mayor diferencia de votos obtuvo con respecto a su más cercana oponente.

De igual forma, en un hecho sin precedentes, le quitaría el triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc a Dolores Padierna Luna, esposa de René Bejarano, pues se perfila como ganadora Sandra Xantall Cuevas.

Asimismo, el conteo rápido presentado esta madrugada por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) le da el triunfo a Alfa González, quien le ganaría a Gabriela Osorio en Tlalpan.

En Xochimilco, el instituto por ahora no pudo adelantar resultados, aunque el bloque opositor asegura que lo ganarán.

Con ello, Va por la Ciudad de México, conformada por PAN, PRI y PRD, arrebató a Morena y sus aliados al menos cinco alcaldías, según los conteos rápidos: Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras, donde buscaban la reelección.

El consejero electoral, Mauricio Huesca Rodríguez, puntualizó que con la selección de mil 583 casillas dieron a conocer estos resultados "que dan certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad máxima de la tendencia de quienes resultaron ganadores", aseguró.

Explicó que estos resultados tienen 95% de confiabilidad, por lo que es mínima la diferencia de cambio en el resultado, aunque insistió que "no son definitivos, sino sólo estimaciones".

Amplia participación

Durante la jornada electoral de este domingo registró una amplia participación de los ciudadanos, quienes llegaron a tardar hasta dos horas para sufragar.

Las autoridades reportaron que no hubo incidentes mayores, se logró la instalación del 100% de las 13 mil 174 casillas.

Además, se registró una participación ciudadana de 48.48%, lo que representa un incremento de cuatro puntos por arriba con relación a la anterior elección intermedia de 2015.

En las próximas horas continuará fluyendo la información el PREP y se espera que concluyan el próximo miércoles, cuando se den los datos finales.