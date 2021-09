Morenistas promoverán consulta de revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Legisladores de Morena respaldaron la consulta para revocación de mandato, programada a realizarse en marzo del 2022, "pues es una muestra de que Morena busca instaurar un sistema realmente democrático, donde el Gobierno somete al escrutinio del pueblo", afirmaron.

En conferencia, realizada en el Congreso de la Ciudad de México, el senador Gabriel García Hernández; el diputado federal Alejandro Robles Gómez; y los diputados locales: Temístocles Villanueva y Nancy Núñez, anunciaron que desde distintas trincheras, conforme a la ley, promoverán dicha consulta.

"Pues de eso se trata la Cuarta Transformación, de reivindicar el principio de que ´el pueblo pone y el pueblo quita´; es decir, la libre determinación para decidir sobre sus gobernantes", comentaron.

García Hernández dijo que "#LealtadaMéxico ante #TraiciónALaDemocracia de la derecha, es lo que Morena promueve desde sus diversas trincheras ante la consulta al pueblo para la revocación de mandato, pues se trata de un principio básico de la 4T".

Consideró que por congruencia los partidos políticos, que en su momento dieron su respaldo a la aprobación de la Ley de Revocación de Mandato, deben llamar a gente, como Claudio X. González y Felipe Calderón, para que dejen de boicotear la consulta, pues faltan al respeto de millones de mexicanos.

En ese sentido, el diputado federal de Morena, Alejandro Robles, dijo que no sorprende el llamado de la oligarquía a no participar, pues no les gusta la democracia y van a tratar de sabotearla con recursos desconocidos.

Por ello, llamó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, a que intervenga y establezca de dónde sacan el dinero para financiar esta estrategia de odio y división.

Aseguró que el ejercicio de revocación, representa la ratificación del pueblo de México al Presidente de la República, que, subrayó, "este fin de semana refrendó su liderazgo como Jefe de Estado al encabezar la Cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC)", afirmó.

La vocera de Morena en el Congreso local, por su parte, Nancy Núñez Reséndiz, aseguró que el grupo parlamentario la acompañará en este proceso de apoyo a la consulta, "pues el pueblo decidirá, no decidirá la oligarquía, ya que es un principio básico de la Cuarta Transformación", comentó.