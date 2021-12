Motivos de cancelación de comparecencia de Gatell, según Morena y PRD

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que el verdadero motivo por el que se canceló la comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue porque la oposición quiso debatir la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la pandemia.

En reunión con medios de comunicación, Mier explicó que el formato convenido fue una reunión estrictamente técnica, que no aceptaba confrontaciones.

"Acordamos que por la naturaleza del tema que se iba a tratar, sería un encuentro completamente técnico. Al invitado, desde que llegó, preguntaban por qué estaba invitado; desde ahí era una falta de respeto.

"Mi responsabilidad fue ´yo fui el que lo propuse y respetemos´; por eso dije ´no, quieren debate, entonces vayamos al pleno, y convoquemos conforme a la normatividad al pleno, o si queremos ante comisiones hagámoslo ante comisiones, pero hay que respetar los espacios´, fue un asunto de respeto", declaró el morenista.

Con ello queda descartado que el motivo de la cancelación haya sido la supuesta grabación del encuentro privado por parte de la diputada perredista, Elizabeth Pérez, quien negó el suceso.

Este lunes, cuando se tenía programada la comparecencia de López-Gatell en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se canceló después de quejas y reclamos del subsecretario, quien de acuerdo con la oposición "no aguantó las críticas y los argumentos".

De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, la sesión reventó al inicio de las preguntas y respuestas, luego de que el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, le cuestionó sobre el número de muertos y el manejo de la pandemia.

López- Gatell se negó a responder e incluso culpó a la vicecoordinadora perredista, Elizabeth Pérez, de estar grabando la reunión, lo que derivó en una discusión y que se suspendiera el ejercicio.

"No grabé, es totalmente falso, lo cierto es que tomaron ese pretexto para buscar reventar los trabajos, pero la verdad es que no. Lo que pasó es que nuestro coordinador Luis Cházaro hizo cuestionamientos sobre el mal manejo de la pandemia que se ha tenido; que se fue de vacaciones cuando el semáforo estaba en rojo y el país estaba en crisis por la pandemia, ahí fue cuando me increpa y dice: ´me están grabando´.

"Se me acusa y se dice que además de la supuesta grabación, mi coordinador ya estaba injuriando, y de plano dicen ´no hay condiciones y vayamos a otro momento´", contó la legisladora.

Mier Velazco insistió en que en un acuerdo previo se determinó que el encuentro sería cordial, pero no ocurrió así.

"Imagínate, te invitan a una fiesta y te reciben a cocolazos. Debemos respetar los acuerdos; no hacerlo habla de que denigramos el espacio deliberativo, pero no era culpa del funcionario, era que no asumimos el tono y el formato de la reunión. Yo les dije ´hay que serenarnos´ y es lo que ayer hicimos, serenar y dar por terminada la reunión en el formato en el que estaba convocado", concluyó.

Por su lado, el diputado Espinosa Cházaro argumentó que durante la reunión, "en un acto de soberbia", López-Gatell interrumpió su intervención y acusó a la vicecoordinadora del PRD de grabarlo, "lo cual es falso".

"Se fue porque no resiste ninguna crítica a su PÉSIMO manejo de la pandemia del Covid-19", agregó el legislador perredista.

"El Dr López-Gatell no es únicamente responsable de las cientos de miles de muertes por la pandemia del Covid-19, además es de piel sensible e incapaz de aceptar la menor crítica", agregó.