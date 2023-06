Movimiento feminista presentará sus propuestas a Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- El movimiento "Por Ella, Por Todas", que apoya a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, le presentará a la exfuncionaria local sus propuestas para que haya piso parejo entre mujeres y hombres.

En conferencia de prensa, la exlegisladora federal por la Ciudad de México, Lorena Villavicencio sostuvo que debe existir "piso parejo en derechos, oportunidades, en salarios, empleos y cuidados".

La abogada feminista explicó que se trata de construir una agenda de todo lo que cruza por la vida cotidiana de las mujeres y que recoge sus principales necesidades como son salud con cobertura universal y acceso a la seguridad social, empleos y salarios dignos, justicia y reparación del daño, un sistema público de cuidados y la redistribución del cuidado en el hogar, entre otros derechos.

Por su parte, la legisladora oaxaqueña Mariana Benítez Tiburcio sostuvo que una democracia plena requiere como premisa fundamental la participación igualitaria de las mujeres en todos los espacios, lo que convoca a un cambio de paradigma, real, no formal, donde las mujeres ocupen la silla y se sienten en la mesa de las decisiones para aportar su mirada, experiencia y fuerza a la solución de los problemas que le duelen al país.

La abogada feminista Mariana Benítez Tiburcio, destacó que el movimiento nacional de mujeres ha tenido éxito en el llamado a la acción, a la suma de esfuerzos y talentos, así como la inclusión de voces poderosas como las que hoy están presentes, donde cientos de mexicanas afirman: "nunca más una democracia sin mujeres. La transformación de nuestro México será con nosotras o no será".

En tanto, la exdiputada local por la Ciudad de México, Teresa Ramos celebró el ánimo de las mujeres a nivel nacional a tan solo dos meses de haber iniciado este movimiento. "No vamos a desperdiciar la oportunidad histórica que tenemos por primera vez de lograr llevar a la silla presidencial a una mujer", destacó.

En este marco, añadió que no están apoyando a cualquier mujer, sino a una mujer sensible, congruente y que ha demostrado que puede con el paquete al haber gobernado de manera eficaz una de las ciudades más complejas del mundo cómo lo es la CDMX, además de que Claudia Sheinbaum es una mujer preparada que es científica, tiene maestría, doctorado y un premio Nobel.

Al respaldar Sheinbaum, la senadora por Sinaloa, Imelda Castro destacó que hoy es una realidad que por primera vez en la historia de México llegue una mujer a la Presidencia, lo que representa una gran oportunidad para aportar un "grano de arena" para lograr esa gran posibilidad histórica.

En tanto, la exsenadora y exalcaldesa de Tamaulipas, Maki Ortíz manifestó que tener a una presidenta en el país será una gran motivación tanto para hombres y mujeres al decidir apostarle a la equidad y ser ejemplo de las niñas y niños, así como a las y los mexicanos.

A su vez, la exdiputada federal y exalcaldesa de León, Guanajuato, Bárbara Botello sostuvo que es urgente incluir de la visión de las mujeres en el gobierno. "Tener a una presidenta es emocionante, es una visión urgente", dijo.

En su oportunidad, la cantante oaxaqueña Geo Meneses leyó un emotivo poema en honor a Claudia Sheinbaum cuya estrofa principal refiere: "y retiemble en su centro la tierra al "sororo" rugir de un clamor, clamor que lleva el nombre de Claudia Sheinbaum".

De igual manera, la presidenta del colectivo "Yo Cuido MX", Margarita Garfias dijo que el movimiento "Por Ella, Por Todas", al ser apartidista legitima la participación de cada una de las mexicanas. "Es importante que sea una mujer presidenta y lleve al país a una nueva era y transformación de las mujeres", mencionó.

En ese sentido, la diputada de Baja California Sur y defensora de los pueblos indígenas, Eufrosina López sostuvo que las mujeres indígenas y afromexicanas han puesto su esperanza y fe en Claudia Sheinbaum con el deseo de triunfar y lograr la transformación del país desde una visión diferente y maternal.