Muere Alejandro Martí

Ciudad de México.- Alejandro Martí, empresario conocido por las tiendas Deportes Martí y presidente de la organización México SOS, falleció este martes a los 73 años de edad.

Esto ocurre a 15 años del secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo adolescente del empresario, que derivó en un reclamo hacia el gabinete de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde Martí emitió la frase: “Si no pueden, renuncien”.

Durante el evento estuvieron presentes Genaro García Luna, quien era secretario de Seguridad Pública, al igual que Agustín Carstens, que fungía como secretario de Hacienda y Crédito Público.

Fue el 21 de agosto de 2008 cuando el Consejo Nacional de Seguridad invitó a una reunión a Martí, quien expresó que tras la tragedia tenía la oportunidad de hablar “en nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres, familias y Fernando que existen en este país”.

Y agregó enfático: “Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”.

¿Quién fue?

Durante sus 73 años de vida, Alejandro Martí García fue un empresario, filántropo y activista social dentro de la fundación México SOS, la cual él mismo creó.

En 2008 falleció su hijo Fernando, de 14 años, luego de que delincuentes lo mantuvieron secuestrado por 53 días, esa situación lo impulsó a crear la organización no gubernamental México SOS o Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana. Ese hecho lo llevó a exigir justicia y a pedir a la autoridad que disminuyera la inseguridad.