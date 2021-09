Muere bebé que fue rechazada de Hospital por falta de personal: IMSS

La niña recién nacida en Matías Romero Avendaño, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, y que fue rechazada por el Hospital de la Niñez Oaxaqueña para darle atención médica, murió por complicaciones derivadas de su nacimiento prematuro, informó el IMSS en Oaxaca.

El hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) en Matías Romero detalló que la niña tenía 12 días de vida y nació por cesárea, la cual se efectuó de manera urgente en este hospital a las 31 semanas de gestación, a causa del aumento de la presión arterial en la madre, que ponía en riesgo la vida de ambas.

Debido a la prematurez, agregó, se informó a los padres la necesidad de trasladarla a una unidad de cuidados intensivos neonatales, donde se le pudiera brindar un manejo especializado, lo que se gestionó desde el nacimiento sin éxito, "ya que los hospitales en la ciudad de Oaxaca no contaron con disponibilidad".

"Desde la recepción de la paciente en el Hospital Rural de Matías Romero, se brindó toda la atención, tanto a la madre como a la menor. Lamentablemente el día de hoy, la recién nacida, falleció por complicaciones derivadas de su prematurez", aseguró el IMSS la noche de ayer lunes.

El IMSS-Bienestar agregó que la madre de la niña fue dada de alta a su domicilio el pasado 11 de septiembre, sin complicaciones y con cita abierta a Urgencias.

Los padres de la niña, Eugenia Leandro Castelán y Mario Martínez Cortés, denunciaron el pasado 19 de septiembre de 2021 – a través de un video difundido en redes sociales – que solicitaron el traslado inmediato de la bebé a la ciudad de Oaxaca para recibir atención especializada; pero de manera reiterada fue rechazada en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

"La única respuesta que hemos tenido, que dicen que el gobierno estatal tiene problemas con el Hospital de la Niñez; y, que lamentablemente no han aceptado a mi pequeñita", afirmó en el video Mario Martínez, originario del ejido Revolución del municipio San Juan Guichicovi.

El padre también reclamó que no puede ser posible que su bebé sufra las consecuencias de los problemas políticos del gobierno.

"Yo le pido a familiares y amigas que por favor me apoyen compartiendo este video; ya que necesito ayuda porque mi bebé está muy delicada de salud; requiere cuidados intensivos, ya que está muy delicada", manifestó.

EL UNIVERSAL dio a conocer la semana pasada que como parte de los recortes de personal médico eventual, los Servicios de Salud de Oaxaca despidieron al 30% de la plantilla laboral del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, unos 75 empleados, entre trabajadores médicos y de enfermería, bajo el argumento de que las contrataciones fueron realizadas indebidamente y se carece de presupuesto público para mantener sus salarios.

Lo anterior como parte de los miles de despidos de empleados eventuales que se han llevado acabo en la entidad desde el pasado 15 de septiembre. De acuerdo con los sindicatos, son más de 2 mil 700 los trabajadores despedidos; sin embargo, según el gobierno estatal se trata de 2 mil 125 personas, quienes no pueden se recontratadas porque la no contarse con una fuente salarial definida, para pagarles se tendrían que destinar fondos de otros rubros.

Ayer lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él se encargará de solucionar la situación de los más de 2 mil trabajadores, para lo cual anunció la visita a Oaxaca de los titulares del IMSS y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La muerte de esta recién nacida se suma a la de una mujer embarazada que padecía Covid-19 y peregrino por 10 días en hospitales públicos del Istmo de Tehuantepec, donde no fue recibida por falta de personal y de ventiladores mecánicos para entubarla; finalmente ingresó a una clínica privada donde falleció una hora después, según la denuncia de la autoridad de Juchitán.