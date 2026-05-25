Muere el abogado Javier Coello Trejo

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Ciudad de México.- El abogado Javier Coello Trejo, conocido como "El Fiscal de Hierro", falleció a los 77 años.

El Universal confirmó el deceso del abogado, quien también tuvo una carrera en el sector público, donde llegó a ser subprocurador General de la República. Justo su sobrenombre de "El Fiscal de Hierro" se lo dio el entonces presidente José López Portillo.

El litigante también fundó con éxito su despacho Coello Trejo y Asociados, donde tomó casos de alto impacto mediático.

En redes sociales, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, se refirió a Coello Trejo como un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso.

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"Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil", expresó.

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, también destacó la trayectoria del abogado. "Lamento profundamente el deceso del señor Javier Coello Trejo, y deseo a familiares y seres queridos una pronta resignación".

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, publicó: "lamento profundamente el fallecimiento de Javier Coello Trejo, abogado y servidor público con una amplia trayectoria en la procuración de justicia. A su familia, amigos y colegas les expreso mi solidaridad en este momento difícil. Reciban un abrazo fraterno. Descanse en paz".