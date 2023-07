Muere el periodista Jorge Berry a los 72 años

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el periodista Jorge Berry fuera reportado como grave, y se encontrara en terapia intensiva en un hospital de Puerto Vallarta, Jalisco tras sufrir una muerte cerebral, este jueves 13 de julio se confirmó su muerte a los 72 años de edad.

La muerte fue confirmada por su colega y amigo, Antonio de Valdés y la periodista Adela Micha, quienes se unieron a las condolencias a la familia.

De acuerdo con el periodista Enrique Hernández, la familia de Berry había decidido mantenerlo conectado a un respirador en la espera de la llegada de todos sus hijos a Puerto Vallarta, para que una vez que estuviesen todos juntos, se realizará la desconexión, para posteriormente trasladarlo a la CDMX y velarlo en Gayosso.

¿Quién fue Jorge Berry?

Nacido en la Ciudad de México, pero con padres estadounidense, Jorge Berry fue un destacado periodista. Antes de entrar al mundo del periodismo, Jorge, pertenecía a una banda de rock llamada "Pop Music Team", la cual fue una de las encargadas en abrir el primer concierto que tuvo "The Doors" en México en 1969.

En 1973, inició su carrera como periodista en Televisa, y tiempo después paso a conducir la sección de deportes del Noticiero 24 horas, junto a Jacobo Zabludovsky.

En 1981, se adentró al mundo de los deportes, donde narró varios partidos importantes.

A lo largo de su carrera, cubrió varios acontecimientos importantes que marcaron su trayectoria periodística como el funeral de la Princesa Diana, la visita del papa Juan Pablo II a México, y los ataques terroristas del 11 de septiembre a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York en el noticiero matutino Primero Noticias.

¿Qué es la muerte cerebral?

La muerte cerebral es una definición legal de muerte. Es la terminación (paro) completa e irreversible de toda función cerebral. Esto significa que, como resultado de daño, el aporte de sangre al cerebro queda bloqueado y el cerebro muere. La muerte cerebral es permanente e irreversible.

Algunas de las causas de esta muerta son: trauma en la cabeza por un accidente en un vehículo de motor, caídas, heridas de bala, hemorragias en el cerebro por aneurismas y ataques, sobredosis de medicamentos, ahogo y envenenamiento entre otros.

La muerte cerebral no es un coma. Un paciente en coma continúa teniendo actividad cerebral. Cuando ocurre la muerte cerebral, todas las funciones cesan y no hay oportunidad de recuperarse del cerebro.