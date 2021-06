Muere la hermana del "Mayo" Zambada

En una ceremonia privada y discreta es velada en una casa funeraria, ubicada en el fraccionamiento Montebello de la capital del estado, la hermana mayor de Ismael Zambada García, "El Mayo", quien falleció el domingo pasado, en un hospital privado de Mazatlán.

La información que se conoce, es que Águeda Zambada García presentó un problema cerebral, por lo que estaba bajo atención médica en el puerto, donde murió la noche del domingo pasado y su cuerpo fue trasladado a una funeraria para ser velada en Culiacán.

Los escasos datos que se han divulgado sobre este deceso, es que cuerpo de Agueda, hermana mayor del "Mayo Zambada", fue depositado en un féretro, el cual se ve rodeado de enormes coronas de flores de sus hermanos, sobrinos y demás familiares.

¿Quién es El Mayo Zambada?

El círculo más íntimo de Ismael "El Mayo" Zambada lo componen principalmente seis mujeres, quienes han construido un blindaje en el ámbito empresarial, financiero, jurídico y social que según el gobierno de Estados Unidos le ha permitido al narcotraficante lavar dinero producto de sus actividades ilícitas liderando el Cártel de Sinaloa sin ser arrestado una sola vez.

Su esposa Rosario Niebla Cardoza y sus hijas Midiam Patricia, María Teresa, Modesta y Mónica del Rosario, así como su nuera Zynthia Borboa Zazueta, esposa de Jesús Vicente, alias "Vicentillo", son fundadoras de al menos una decena de empresas en diversos sectores, lo que les ha permitido incursionar en negocios que van desde la ganadería y la agricultura, bienes raíces, autotransportes, distribución de combustible, educación y cuidados infantiles, así como diseño arquitectónico y la venta de arte.

Sin embargo, hablar de "El Mayo" es hablar de la formación de un cártel y de varias décadas del narcotráfico en México.

El verdadero jefe de Sinaloa

En 2018, el abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán dio ante el jurado en Nueva York una serie de declaraciones que cimbraron desde la sierra de Sinaloa hasta a la Presidencia, al señalar que el cártel del Pacífico, del cual era líder, pagó sobornos al ex presidente Felipe Calderón y al actual mandatario Enrique Peña Nieto.

Tanto Calderón como Presidencia negaron tales aseveraciones de inmediato, pero un dardo más debió llegar hasta la sierra de Sinaloa, aquel de que el verdadero jefe del cártel es, en realidad, Ismael "El Mayo" Zambada.

Zambada, quien ya era un capo cuando Guzmán Loera apenas ascendía en la estructura de las drogas, tiene cerca de 70 años, es el narcotraficante más veterano de las cabezas del crimen organizado.

"Él es el patriarca", dijo Antonio Mazzitelli, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México a la agencia de noticias Reuters.

En la década de 1970, cuando el colombiano Pablo Escobar recién empezaba su carrera de narcotraficante, Zambada ya era mencionado en un caso judicial en Estados Unidos. A diferencia de Escobar (asesinado en 1993), "El Mayo" nunca ha sido arrestado.

Ocho años atrás, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que una red de negocios en México de su ex esposa e hijos funcionaba como un centro de lavado de dinero. Pese a ello, la mayoría de las empresas siguen abiertas.

"El Mayo" apoyó a "El Chapo" Guzmán contra los Arellano Félix en los noventa, contra los Guzmán Leyva a principios de la década y hasta la fecha. Incluso, lo apoyó cuando extraditaron a Estados Unidos a su hijo Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo".

Según la versión de la supuesta hija de "El Chapo", Rosa Isela Guzmán Ortiz para The Guardian, ella y "El Vicentillo" estuvieron casados y tuvieron hijos, por lo que los líderes del cártel de Sinaloa no sólo son socios, sino familia.

Zambada fue el operador del rescate de los hijos de "El Chapo" cuando fueron secuestrados en "La Leche", un restaurante en Jalisco en el 2016, después de la última captura de Guzmán Loera.

En 2010, el periodista Julio Scherer logró una entrevista con "El Mayo" Zambada, quien le dijo que nunca salía de la sierra y que no le gustaban las fiestas. Sin embargo, tanto el capo como el escritor posaron para una foto, la última imagen pública del capo activo más veterano de todos.

Las hijas y Procampo.

En julio de 2009, EL UNIVERSAL documentó irregularidades y el desvío de recursos de los programas gubernamentales ProÁrbol y Procampo que por años fueron otorgados a políticos, funcionarios y gobernadores, pero también a narcotraficantes y a sus familiares a lo largo de distintas administraciones.

Este diario publicó en primera plana que el plan gubernamental Programa de Apoyos Directos al Campo, Procampo (creado en 1994 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y reproducido por los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón), había otorgado recursos a narcotraficantes de los cárteles de Sinaloa, Juárez, del Golfo y del Milenio, así como a sus familiares, durante años y al menos hasta 2008, según el padrón de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa).

Una de sus hijas, María Teresa Zambada Niebla, quien también es parte del escudo financiero del capo, solicitó el subsidio para la siembra de 80 hectáreas sin notificar, como se requiere, el giro que le daría a sus tierras.