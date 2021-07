Muere mujer de 82 años tras ser atacada por sus 11 perros en Coahuila

María Elena, una mujer de 82 años de edad, fue atacada en su casa por sus 11 perros que se le echaron encima, la mordieron, le arrancaron la piel en pedazos hasta que la mataron.

El hecho ha conmocionado a la sociedad saltillense; ocurrió ayer jueves por la tarde en la colonia Federico Berrueto Ramón.

"Su cadáver estaba tirado en el patio, todo destrozado y ensangrentado", dijo a la policía Ignacio, hijo de la víctima, de 45 años de edad, quien reportó el hallazgo a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Relató que él vive en la misma casa y a las 12:15 horas salió a trabajar, pero su mamá estaba viva y bien, aunque padecía hipertensión, es decir, presión baja.

Refirió que regresó a las 15:38 horas y vio que los perros estaban dentro de la vivienda, por lo que buscó a su mamá, a quien encontró muerta en el patio.

"Estaba completamente destrozada, llena de sangre, su ropa despedazada... y le hablé a mi hermano para que me ayudara a meterla a la casa", detalló.

Doña María Elena traía puesto un suéter color morado y fue asesinada por sus perros en su domicilio en la colonia Federico Berrueto Ramón.

Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio fe del deceso, aunque la FGE no informó de que razas son los canes.

El Ministerio Público también ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicaría la necropsia de ley, cuyos resultados aún no han sido revelados.