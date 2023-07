Mueren dos personas tras accidente vial en carretera México-Pachuca

A-AA+

TECÁMAC, Méx., julio 19 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este miércoles se registró un accidente en la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 39, en dirección al estado de Hidalgo, en el que participó un automóvil y un tractocamión; dos personas murieron, entre ellas una menor de edad y un hombre de entre 40 a 45 años de edad, además de que una mujer resultó herida.

Según el reporte, el vehículo particular, un Nissan Versa, era conducida por una fémina y con ella viajaban una niña de entre 10 a 12 años en la parte trasera y un hombre del lado del copiloto.

Aún no se sabe si el tráiler golpeó al Nissan o fue éste el que se impactó contra él, pero en el percance dos tripulantes perdieron la vida.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia, quienes trasladaron al Hospital Regional 200 de Tecámac del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la conductora del automóvil particular.

El operador del tractocamión huyó de la zona del siniestro, pero fue detenido más adelante por elementos de la Guardia Nacional.

El cuerpo de la niña quedó tendido sobre la carpeta asfáltica y el del hombre en el interior del automóvil, en el asiento del copiloto.

Por el accidente el tránsito está complicado para los conductores que se dirigen al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y hacia el estado de Hidalgo porque se redujeron los carriles mientras se levantan los dos cadáveres de las víctimas, así como la unidad siniestrada.