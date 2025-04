Localizan con vida a una de las 6 mujeres desaparecidas en Coacalco

COACALCO, Méx., abril 12 (EL UNIVERSAL).- "Quiero aclarar que todo está bien. Yo me salí por mi voluntad porque no quería estar en mi casa", declaró Mía Sofía Aldana Robles, una de las 6 mujeres reportadas como desaparecidas en Coacalco, Estado de México.

La adolescente de 17 años de edad, apareció en un video difundido en redes sociales, argumentando que salió de su hogar por voluntad propia.

"No me pasó nada mientras estuve en la calle, estuve con unos amigos. No siempre, pero le mandaba mensajes a mi mamá de que estaba bien", sostuvo.

Familiares de Mía Aldana Robles levantaron la ficha de búsqueda el pasado 9 de abril; su última ubicación fue en el Parque Residencial Coacalco.

La menor de edad se reunión con su familia, tras 4 días de estar ausente de su domicilio y luego de una manifestación que ocurrió en la Vía José López Portillo, en la que protestaron por ella y por otras cinco mujeres, cuyo paradero aún es desconocido.