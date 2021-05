Mujer no paga comida a invitados porque "estaba cruda"; se hace viral

Se hizo viral en redes sociales un video en el que una mujer reclama a personal de un restaurante de Gómez Palacio, Durango, que debido a que la comida estaba cruda no pagaría la cuenta de ella y sus 17 invitados, por lo que en redes la nombraron "#LadyComeGratis".

La usuaria Marttha Cuellar publicó dicho video y narró parte de los hechos.

"Indignante que esta señora con una cuenta de mas de 2,800 con 17 personas en su mesa y para no pagar salió con que un platillo de ella estaba crudo yéndose sin pagar bebidas y comida , siendo grocera con el personal cuando ellos en ningún momento la trataron mal pase a pagar señora ojalá le de vergüenza", escribió.

"Y para acabarla la señorita que ven de verde tuvo QUE PAGAR SU CUENTA CON SU DINERO para que la señora no se fuera molesta".

De acuerdo con la publicación, los hechos sucedieron lunes en el restaurante "Aguachiles" ubicado en Gómez Palacio.

Tras difundirse el video, los usuarios en redes sociales nombraron a la mujer #LadyComeGratis y se hizo tendencia en plataformas como Twitter.