Mujer presenta demanda penal contra policías de Tabasco que la agredieron

VILLAHERMOSA, Tab., julio 27 (EL UNIVERSAL).- La mujer que fue golpeada por dos policías municipales de Cárdenas, Tabasco, presentó una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que los elementos fueron separados de manera temporal de la corporación mientras se realizan las investigaciones.

Laurenis Ricardez Córdoba relató que el pasado 12 de julio acudió al centro de la ciudad para realizar algunas compras y se tomó unas cervezas, luego al salir del lugar donde se encontraba fue interceptada por dos patrullas que la detuvieron y golpearon.

"Me comenzaron a quitar la bolsa, me la rompietiaron, no sé qué buscaban, la verdad no sé si es que me confundieron con otra persona, y luego me empezaron a agredir, a golpear y a estarme pateando la cara, todo", explicó.

Y agregó: "Me aplastaban no sé porque lo hacían y me empezaron a gritar y me llevaron donde encierran a las personas y allá me siguieron golpeando; perdí el conocimiento y cuando me desperté seguía ahí y me pidieron dinero para salir".

La mujer aseguró que solo pide justicia porque fue agredida sin motivo alguno por los elementos de seguridad pública municipal.

Previó a esta demanda penal, los dos elementos que aparecen en el video difundido en días pasados fueron separados del cargo, según informó el Ayuntamiento de Cárdenas en un comunicado.

"Informo que la Comisión de Honor y Justicia, ha determinado la suspensión inmediata del servicio en esta institución de esos dos elementos que ensucian y denigran la labor respetuosa, que hemos procurado durante estos tres años, esto en tanto se resuelve el procedimiento administrativo instaurado en su contra, ello, sin menos cabo que la ciudadana agraviada proceda ante la autoridad competente y que en cuyo caso contará con todo el respaldo de esta Gobierno Municipal", se señaló.

El ayuntamiento reprobó los hechos ocurridos afirmando que se aplicará la ley en este y cualquier otro caso.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también condenó los hechos y exigió castigo a los responsables.