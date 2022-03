Mujeres policías reciben flores de manifestantes durante marcha

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de mujeres manifestantes regaló flores a las mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que participan en el despliegue operativo para el acompañamiento y resguardo de la marcha de esta tarde.

Integrantes del colectivo Mujeres en Resistencia Pacífica se acercaron a las Ateneas de la SSC, que resguardan la marcha, para regalar ramos de flores color violeta y blanco, informó la dependencia.

Minutos antes de las 16:00 horas de este miércoles, partieron diversos contingentes de mujeres en marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Con pancartas y diversas consignas, miles de jóvenes y adultas caminan sobre Paseo de la Reforma, con el acompañamiento de personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"No somos una, no somos 100 pinche gobierno cuéntanos bien". "Señor, señora no sea indiferente se matan a mujeres en la cara de la gente". "Mujer escucha esta es tu lucha", son algunas de las consignas que las mujeres gritan durante el trayecto.

Entre los contingentes sobresalen decenas de estudiantes y profesionistas con el característico pañuelo verde.