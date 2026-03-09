Mujeres, tejedoras de la patria: CSP

Ciudad de México.- En el contexto del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que las mujeres —en especial quienes integran las Fuerzas Armadas— son "tejedoras de la patria", al reconocer su papel en la defensa y la construcción de una nación más justa e igualitaria.

En un acto realizado en el Campo Militar Marte, la mandataria destacó que las mujeres mexicanas han estado presentes en los momentos clave de la historia, contribuyendo a la independencia, la soberanía y la justicia social.

"Las mujeres mexicanas hemos sido y somos tejedoras de la patria, tejedoras de una nación libre y soberana", afirmó ante integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y la Guardia Nacional.

Subrayó que el 8 de marzo no es solo una fecha conmemorativa, sino un recordatorio de la lucha histórica de las mujeres por la igualdad.

"El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, nació de la lucha de mujeres trabajadoras que hace más de un siglo se levantaron para exigir justicia, respeto y derechos plenos", expresó.

Acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, Sheinbaum señaló que este mes su gobierno realizará diversos reconocimientos a mujeres mexicanas en distintos ámbitos.

Explicó que el primer homenaje se dedica a las integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes —dijo— cumplen una de las responsabilidades más altas del Estado: la defensa de la nación.