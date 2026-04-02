Mundial 2026 se perfila con riesgos por militarización en México: AI
Se documentan protestas en ciudades sede por escasez de agua, vivienda y conflictos territoriales.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-Amnistía Internacional advirtió que en México la Copa Mundial de 2026 se perfila en un contexto de militarización
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y riesgo de represión a la protesta social, mientras que en Estados Unidos y Canadá también se documentaron amenazas a derechos humanos que pudieron afectar a aficionados y comunidades locales.
En su informe "La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026", la organización señala que en México el despliegue de más de 100 mil elementos de seguridad —incluidos militares— incrementó los riesgos para personas manifestantes. Entre ellas, mujeres buscadoras que planearon protestar pacíficamente durante el partido inaugural en el Estadio Azteca para exigir verdad, justicia y reparación por sus familiares desaparecidos.
Asimismo, documenta que en ciudades sede mexicanas se registraron protestas por afectaciones como escasez de agua, encarecimiento de la vivienda, conflictos por la tierra y procesos de gentrificación vinculados a obras del torneo.
Respecto a Canadá, el informe advierte que el antecedente de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y la creciente crisis de vivienda encendieron alertas por el posible desplazamiento de personas sin hogar. Como ejemplo, señaló que el 15 de marzo autoridades de Toronto cerraron un refugio invernal para personas sin techo, debido a que el espacio fue reservado para uso de la FIFA.
A nivel regional, Amnistía Internacional sostuvo que millones de aficionados que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentarán riesgos de violaciones a derechos humanos, particularmente por políticas migratorias y de seguridad.
-----EU, emergencia para los derechos humanos: Amnistía
El informe puso énfasis en Estados Unidos, donde se disputará la mayoría de los partidos y donde, bajo la administración de Donald Trump, se configuró lo que describió como una "emergencia de derechos humanos".
"El gobierno estadounidense ha deportado a más de 500.000 personas desde Estados Unidos en 2025. Esta cifra equivale a más de seis veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial", declaró Steve Cockburn.
Añadió que "la oleada de detenciones y deportaciones ilegítimas [...] socavó los derechos a la libertad y la seguridad de cientos de miles de personas migrantes y refugiadas", además de que "creó un clima de temor en todo Estados Unidos".
El organismo también agrega que agencias como el ICE representaron "una escalofriante amenaza para quienes viven en Estados Unidos, para quienes viajan allí para asistir a un partido y para los propios jugadores".
En materia de libertades, el informe indicó que en México, Estados Unidos y Canadá se registraron restricciones a la protesta y la libertad de expresión, lo que eleva el riesgo de represión durante el torneo.
"A pesar de la increíble cifra de detenciones y deportaciones, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses han dado garantías de que la afición y las comunidades locales estarán a salvo", afirmó Cockburn.
Y subrayó la urgencia de acciones: "Es preciso emprender acciones urgentes para asegurar que la realidad de esta Copa Mundial coincide con su promesa original", al advertir que los derechos humanos debieron colocarse en el centro del evento, por encima de intereses económicos.
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