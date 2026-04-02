Mundial 2026 se perfila con riesgos por militarización en México: AI

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-

advirtió que en México la Copa Mundial de 2026 se perfila en un contexto de

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y riesgo de, mientras que entambién se documentaron amenazas aque pudieron afectar a aficionados y comunidades locales.En su"La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la2026", la organización señala que en México el despliegue dede seguridad —incluidos militares— incrementó los riesgos para personas manifestantes. Entre ellas,que planearon protestar pacíficamente durante el partido inaugural en el Estadio Azteca para exigir verdad, justicia y reparación por sus familiares desaparecidos.Asimismo, documenta que en ciudades sede mexicanas se registraronpor afectaciones como, encarecimiento de la vivienda, conflictos por la tierra y procesos devinculados a obras del torneo.Respecto a, eladvierte que el antecedente de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y la creciente crisis de vivienda encendieron alertas por el posible desplazamiento de personas sin hogar. Como ejemplo, señaló que el 15 de marzo autoridades de Toronto cerraron un refugio invernal para personas sin techo, debido a que el espacio fue reservado para uso de laA nivel regional,sostuvo queque asistirán a la Copa Mundial de la2026 enfrentarán, particularmente pory de seguridad.-----EU, emergencia para los: AmnistíaElpuso énfasis en, donde se disputará la mayoría de los partidos y donde, bajo la, se configuró lo que describió como una ""."El gobierno estadounidense hapersonas desdeen 2025. Esta cifra equivale a más de seis veces el número de personas que asistirán a la", declaróAñadió que "la oleada de[...] socavó losy la seguridad de cientos de miles de personas migrantes y refugiadas", además de que "creó unen todo".El organismo también agrega querepresentaron "una escalofriante amenaza para quienes viven en, para quienes viajan allí para asistir a un partido y para los propios".En materia de libertades, elindicó que en México,se registrarony la, lo que eleva eldurante el torneo."A pesar de la increíble cifra de detenciones y deportaciones, ni lani lashan dado garantías de que la afición y las comunidades locales estarán a salvo", afirmó Cockburn.Y subrayó la urgencia de acciones: "Es preciso emprenderpara asegurar que la realidad de esta Copa Mundial coincide con su promesa original", al advertir que losdebieron colocarse en el centro del evento, por encima de