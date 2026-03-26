Mundial 2026: Sheinbaum reporta 400 jóvenes interesadas en su boleto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Como parte del sorteo de su boleto para la

de la Copa del Mundo de 2026 en el Estadio Azteca (Banorte) el próximo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, la presidentareportó que vanlas que se han inscrito en esta dinámica.En sude este jueves, 26 de marzo, en, Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes se reúne con, presidente de la FIFA."Son como, lo que me informaron, que se han inscrito con sus videos para ver quién va a ganar el" , dijo la mandataria federal.Destacó que ya comienzan losde, mientras que el sábado en la Ciudad de México se enfrenta la Selección Mexicana contra Portugal en el Estadio Banorte."Ya ella", destacó la