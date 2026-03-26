Mundial 2026: Sheinbaum reporta 400 jóvenes interesadas en su boleto
El sorteo del boleto para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca atrae gran interés juvenil.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Como parte del sorteo de su boleto para lainauguración de la Copa del Mundo de 2026 en el Estadio Azteca (Banorte) el próximo 11 de junio
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, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que van 400 jóvenes las que se han inscrito en esta dinámica.
En su conferencia mañanera de este jueves, 26 de marzo, en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes se reúne con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
"Son como 400 jóvenes, lo que me informaron, que se han inscrito con sus videos para ver quién va a ganar el boleto 0001" , dijo la mandataria federal.
Destacó que ya comienzan los partidos de repechaje de Guadalajara y Monterrey, mientras que el sábado en la Ciudad de México se enfrenta la Selección Mexicana contra Portugal en el Estadio Banorte.
"Ya el 11 de junio la inauguración", destacó la titular del Ejecutivo Federal.
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