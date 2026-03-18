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¿Mundial sin alcohol? Sheinbaum pone límite... solo en el Zócalo

Fan Fest en el Zócalo tendrá restricciones

Por El Universal

Marzo 18, 2026 11:07 a.m.
A
¿Mundial sin alcohol? Sheinbaum pone límite... solo en el Zócalo

 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que sería "extraño" prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante todo el Mundial2026, aunque aclaró que en el FIFA Fan Fest que se instalará en el Zócalo capitalino sí estará restringida su comercialización.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de aplicar ley seca en los estados donde se desarrollarán partidos del torneo internacional, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

"Sí, sería un poco extraño que durante todo el mundial no se pudiera vender alcohol", respondió.

Sheinbaum explicó que las reglas relacionadas con los espacios oficiales del evento responden a lineamientos establecidos por la FIFA y a los acuerdos con patrocinadores; sin embargo, señaló que el caso del Zócalo tendrá condiciones distintas.
La presidenta precisó que, aunque el festival oficial contará con actividades para aficionados, en la principal plaza pública del país se mantendrá la prohibición de venta de alcohol, mientras que en otros espacios vinculados al Mundial las disposiciones dependerán de la regulación correspondiente.

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