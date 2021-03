Muñoz Ledo busca reelegirse como candidato externo plurinominal

Porfirio Muñoz Ledo solicitó de manera formal a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ser considerado "positivamente" en la reelección de integrantes de la Cámara de Diputados como candidato externo plurinominal.

Por medio de una misiva, el también expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados expuso los motivos por los cuáles busca la reelección legislativa.

"Deseo recordar algunos antecedentes de mi carrera como legislador durante los últimos 32 años", dijo el legislador por la Ciudad de México.

Recordó que en 1988, "a pesar del enorme fraude", fue electo Senador junto con la doctora Ifigenia Martínez, porque al régimen autoritario le fue imposible ocultar nuestra mayoría de votos en el entonces Distrito Federal.

"En 1997 logramos, en enfrentamiento radical con el gobierno, que se reconociera la mayoría parlamentaria de los partidos contrarios al régimen... En el 2000, en la primera alternancia en la Presidencia, coordiné la elaboración del proyecto de Reforma del Estado que contiene los lineamientos fundamentales para una Cuarta Constitución de la República".

"En 2012 contribuí a la reforma constitucional que otorgó cabal autonomía a la Ciudad de México y tuve a mi cargo tanto la redacción del proyecto constitucional de esta entidad, como la comisión coordinadora del Congreso Constituyente de la Capital".

Señaló que en 2018 con la victoria electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue electo nuevamente presidente del Congreso de la Unión y realicé los trabajos políticos y parlamentarios que aseguraron una transición pacífica, ordenada y digna de México, desde entonces he contribuido en la aprobación de todos los proyectos de reforma presentados por el Ejecutivo en LXIV Legislatura.

"Comprenderán el sobrado interés que me anima en concluir los procesos parlamentarios conducentes para aprobar las iniciativas que hemos presentado, así como las minutas y proyectos que he apoyado resueltamente. Terminados estos trabajos, consideraría que ha llegado el término de mi vida parlamentaria", señala Muñoz Ledo.