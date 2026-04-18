logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENAMORADOS!EFECTÚAN SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

¡ENAMORADOS! EFECTÚAN SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Murillo Karam, hospitalizado por derrame cerebral

El exprocurador, en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa, presenta estado de salud grave

Por El Universal

Abril 18, 2026 01:05 p.m.
A
Jesús Murillo Karam / Archivo

Jesús Murillo Karam / Archivo

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, se encuentra hospitalizado luego de sufrir un derrame cerebral en su domicilio de la Ciudad de México, donde estaba en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa.

El estado de salud del hidalguense se reporta como grave, informaron fuentes federales.

Indicaron que desde hace unos días, el priista fue trasladado al Hospital Ángeles, en el sur de la capital del país, para recibir atención médica inmediata.

LEA TAMBIÉN

Caso Jesús Murillo Karam en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El caso del exprocurador general de la República en la SCJN

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Murillo Karam, hospitalizado por derrame cerebral
Murillo Karam, hospitalizado por derrame cerebral

Murillo Karam, hospitalizado por derrame cerebral

SLP

El Universal

El exprocurador, en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa, presenta estado de salud grave

Ataque armado en bar de Ayala deja siete hombres y una mujer muertos
Ataque armado en bar de Ayala deja siete hombres y una mujer muertos

Ataque armado en bar de Ayala deja siete hombres y una mujer muertos

SLP

El Universal

Autoridades investigan posible extorsión como móvil del ataque en zona con alta incidencia

Captura SSPC en Cancún a uno de los 10 más buscados en Europa
Captura SSPC en Cancún a uno de los 10 más buscados en Europa

Captura SSPC en Cancún a uno de los 10 más buscados en Europa

SLP

El Universal

Se informó que el operativo que permitió la detención del narcotraficante húngaro "Dániel Takács"

México y España acuerdan cooperación cultural y comercial
México y España acuerdan cooperación cultural y comercial

México y España acuerdan cooperación cultural y comercial

SLP

El Universal

Durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, expresó respaldo a Cristina Fernández de Kirchner