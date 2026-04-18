Murillo Karam, hospitalizado por derrame cerebral
El exprocurador, en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa, presenta estado de salud grave
Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, se encuentra hospitalizado luego de sufrir un derrame cerebral en su domicilio de la Ciudad de México, donde estaba en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa.
El estado de salud del hidalguense se reporta como grave, informaron fuentes federales.
Indicaron que desde hace unos días, el priista fue trasladado al Hospital Ángeles, en el sur de la capital del país, para recibir atención médica inmediata.
Caso Jesús Murillo Karam en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El caso del exprocurador general de la República en la SCJN
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