Museo del Desierto prepara una exhibición "inmersiva" con inteligencia artificial

La inteligencia artificial será parte central de la exhibición "Tormenta de luz" que se presentará el 17 y 18 de mayo en el Museo del Desierto en el norteño estado mexicano Coahuila.

El artista visual y cineasta Alfredo De Stefano, y Obed Cortés, integrante de la Orquesta Filarmónica del Desierto, expusieron este martes en conferencia que el evento será una experiencia sinfónica, visual e inmersiva, que estará integrada por música, fotografía, animación e inteligencia artificial.

"'Tormenta de luz' es un proyecto inmersivo, un proyecto de fotografía, es un proyecto de animación, de inteligencia artificial. Es un trabajo que contempla mi obra de más de 20 años de trabajo, por más de 15 desiertos del planeta", dijo.

Mencionó que estas imágenes que ha capturado con su lente dialogarán con la música de la Orquesta Filarmónica del Desierto.

Las imágenes se presentarán en una pantalla de 18 por 4 metros y estarán aderezadas por los acordes de las Cuatro Estaciones de Vivaldi en la primera parte del programa.

"Mientras la música toca las imágenes van a estar proyectándose", dijo.

Para la segunda parte del programa el maestro Obed Cortés compuso una pieza para el evento que, a través de un programa audio reactivo, irá creando imágenes.

"Aquí lo interesante va a ser que la música, con un programa audio reactivo con el que estamos trabajando, con inteligencia artificial, va a ir creando paisajes en tiempo real", explicó De Stefano.

Precisó que las imágenes se crearán a través de los diferentes sonidos como las cuerdas, las violas y percusiones, así como la voz, porque se integrará un poema de Mercedes Luna.

"Toda la música se metió al programa y va a ir generando paisajes, algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo todavía. Y que en tiempo real estés viendo lo que la inteligencia artificial crea", agregó.

Confió que esperan que estos dos primeros conciertos en el Museo del Desierto formen parte de una gira por diversas plazas de la República.

Cortés comentó que se inspiró para la pieza que realizó para "Tormenta de luz" en las imágenes del desierto que le presentó De Stefano.

"Yo hice la obra pensando en tres movimientos. A partir de que se hace la obra yo meto unos parámetros a inteligencia artificial para hacer un concepto redondo, en donde esta inteligencia artificial me crea una historia que no existe, con personas que no existen, con ciudades que no existen: Celestia, Aquanova y Ancestria", abundó.

La duración del programa, cuyos boletos están disponibles en Newticket, es de 1 hora y media y comenzará a las 20.30 hora local (02.30 GMT).

De Stefano es considerado uno de los fotógrafos conceptuales contemporáneos más importantes de México, especializado en retratar el desierto.