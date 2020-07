Músicos de Oaxaca interceptan a AMLO para pedirle apoyos

Integrantes de la Unión de Músicos Independientes de San Pedro Pochutla y Anexas, interceptaron este domingo el convoy en el que viaja el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle apoyos para sobrellevar la crisis, pues llevan más de cuatro meses sin trabajo por la pandemia de Covid-19.

Tras detener la caravana presidencial a su paso por Pochutla, al ritmo de la guitarra y el acordeón, y entonando las notas de "Cielito Lindo", los músicos pidieron al Presidente apoyos económicos, específicamente financiamientos o un programa de créditos.

"Presi, somos músicos, queremos apoyos", se escucha en un video compartido a este diario por el grupo que aglutina a 150 personas originarias de San Pedro Pochutla, municipio de la región Costa. Como respuesta, el mandatario promete que se les atenderá.

"Somos músicos independientes de la Costa, no pertenecemos a ningún gremio sindical, y el propósito es que nos volteen a ver ya que somos los más afectados y los menos apoyados. Pedimos el apoyo al señor Presidente de la República", explican en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con Francisco Peralta, Javier Pincho, Jesús Ruiz y Rigoberto Cantera, representantes de los músicos, la petición formal de los apoyos fue entregada el día de ayer, donde se especifica la solicitud de financiamientos crediticios con facilidades de pago.

"La pandemia nos ha afectado bastante, de todo corazón la Unión de Músicos Independientes de San Pedro Pochutla agradece al Presidente por habernos brindado esos 5 minutos de su tiempo, esperando nuestras peticiones tenga una pronta respuesta", señalan.

Los músicos aseguraron que se animaron a parar el convoy presidencial porque han acatado los lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias y no han participado en eventos desde marzo.

"Aquí en esta zona de San Pedro Pochutla no hay agrupaciones tocando ni en pequeñas fiestas y pues ya nos está pesando porque nadie nos voltea a ver y somos los que más estamos acatando el no asistir eventos", dicen los responsables de la unión de músicos, quienes agregan que surgió en 2019 con la idea de no depender de ningún sindicato.

Más tarde, en un evento en Santa María Colotepec, a donde acudió a supervisar los avances de la Autopista Barranca Larga-Ventanilla, también en la región Costa, el presidente López Obrador aseguró que va apoyar al gremio musical.