Nace primer bebé de paciente con Covid-19 en Jalisco

El miércoles pasado nació en el primer bebé de una paciente con Covid-19 que se registra en Jalisco; el niño, de 38 semanas de gestación, 3.8 kilogramos de peso y talla de 50 centímetros, fue recibido a las 09:36 horas en el Hospital General de Occidente (HGO) "Zoquipan".

La madre de 22 años comenzó con un cuadro poco sintomático a inicios del mes de junio y días después fue confirmada con SARS-CoV2 en cuadro leve, por lo que siguió su tratamiento de recuperación en casa con vigilancia continua del personal de epidemiología del Hospital.

La prueba realizada al bebé resultó negativa al nuevo coronavirus.

Para la resolución de su embarazo, la paciente fue ingresada por un periodo de 48 horas, al cabo del cual se sometió a una cesárea que representó un importante esfuerzo médico, pues se realizó bajo protocolo de aislamiento estricto especial para pacientes con coronavirus.

En el procedimiento participaron un pediatra, un neonatólogo, tres ginecólogos, dos anestesiólogas, dos enfermeras del área Covid-19 y un biomédico.

El estado de salud del recién nacido se reporta como sano, no presenta complicaciones ni dificultad respiratoria.

"Estuvo en una incubadora cerrada para su protección, ya comió, ya se le tomó la prueba para descartar de forma completa que esté libre de coronavirus y dio resultado negativo", detalló Omar Enríquez, jefe de Pediatría de HGO.

Para este bebé, de acuerdo con el Instituto Nacional de Perinatología de México y su Lineamiento técnico de abordaje del paciente con infección por Covid-19 en el periodo perinatal, está indicada la lactancia materna para proteger y reforzar el sistema inmunológico siempre y cuando la madre sea paciente no grave y siguiendo algunas de recomendaciones como aislamiento conjunto, aseo previo del pecho, lavado de manos, uso de cubrebocas quirúrgico, limpieza y desinfección del área a utilizarse y no tocarse la cara ni los ojos durante el proceso.

La madre y el bebé pudieron retirarse a casa tras realizarle una prueba rápida a la mujer que demostró contar con anticuerpos, lo que es un signo de recuperación un día después de la cirugía y cuentan con seguimiento telefónico diario por los siguientes 14 días.