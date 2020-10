Nacozari, primer municipio de Sonora que regresa a "toque de queda"

Tras un repunte de casos de Covid-19, Comité Municipal de Salud de Nacozari de García determinó regresar al semáforo rojo y activar protocolos de alerta máxima, entre ellos volver a imponer el "toque de queda" de las 20:00 hasta las 6:00 horas del siguiente día.

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud, este municipio -de alrededor de 12 mil habitantes y ubicado en la zona montañosa al noreste del estado- ha registrado 121 casos de coronavirus, de los cuales han fallecido diez personas. A partir del 26 de octubre y hasta nuevo aviso se tomaron nuevas medidas restrictivas, confirmó la presidenta municipal, Juanita Romero. La medida de volver a semáforo rojo durará dependiendo del comportamiento de los habitantes de esta región, ya que "se han relajado demasiado" como si estuvieran en semáforo verde, refirió. Los habitantes de Nacozari de García deben acatar medidas como "toque de queda" a partir de las 20:00 y hasta las 6:00 horas del siguiente día; está prohibida la presencia de personas a pie o en auto desde las 20:00 horas o después de esa hora sin justificación.

Sólo podrán viajar dos personas por auto y utilizando cubrebocas, no se permiten niños ni adultos mayores y sólo está permitida la apertura de negocios esenciales hasta las 20:00 horas, pudiendo atender por ventanilla hasta las 22:00 horas. Quedan suspendidas todas las actividades no esenciales así como actos religiosos, gimnasios, deportes de todo tipo y modalidad, así como reuniones y eventos públicos y privados.

En negocios esenciales sólo podrá entrar una persona por familia, queda prohibido el acceso a niños y adultos mayores. Es obligatorio el uso de cubrebocas para clientes y trabajadores en los negocios esenciales. Es obligación del dueño o responsable del negocio designar a una persona en la entrada, que aplique gel antibacterial a sus clientes, tome la temperatura de los usuarios y regule la cantidad de personas al interior del local.

Asimismo debe sanitizar los objetos de uso común como puertas, mostradores, anaqueles, estantes, canastas y carritos de mandado. Sólo se permite la presencia de 10 personas como máximo en el interior de negocios grandes y cinco en negocios pequeños. Todos los negocios esenciales deberán contar con material visual que aluda a cuidar la sana distancia, el lavado de manos, limpieza de objetos de uso común y tener a la vista un cartel oficial (OMS) que especifique la técnica de higiene correcta de manos con solución de gel.

Para restaurantes y puestos de comida fijos y semifijos, sólo podrán ofrecer sus productos y servicios "para llevar". En estéticas, barberías y similares, podrán atender con cita y sólo un cliente a la vez. Para la población en general, estando fuera de casa, es obligatorio el uso de mascarilla o cubrebocas en todo momento y todo lugar.

La alcaldesa Juanita Romero, señaló que desde hace mes y medio se han duplicado los casos positivos de coronavirus en el municipio. Nacozari de García, fue el primer municipio de México que se declaró en toque de queda por Covid-19, el pasado 19 de marzo, restricción que dejó en cambio de semáforo sanitario, pero al iniciar el rebrote, lo volvió a implementar.



Municipio de Fronteras secunda "Toque de queda"

Ante el aumento de casos positivos dentro de un panorama de rebrotes en las diferentes comunidades del municipio de Fronteras, el Comité Municipal de Salud, determinó a partir del jueves 29 de Octubre, poner en marcha el Operativo de Restricción, Movilidad, Convivencia y Actividades.

Fronteras, con menos de mil habitantes tiene un registro de 23 casos de Covid-19 y cinco defunciones, del 16 de marzo cuando se reportó el primer paciente por coronavirus en Sonora, a la fecha. Por ello se determinó restringir la movilidad social en un horario de las 20:00 horas a las 5:00 horas; esto con el fin de promover la disminución de contagios durante la presente declaratoria sanitaria y teniendo como referencia lo que está sucediendo en municipios y estados vecinos.

Durante la sesión del lunes 26 de octubre, el Comité Municipal de Salud de Fronteras, Sonora aprobó la implementación del llamado "Toque de Queda", que se procede en apego a la declaración de emergencia del Gabinete de Seguridad Pública Municipal, Comité Municipal de Salud y del Consejo de Salubridad Nacional. Se exhorta al resguardo domiciliario voluntario y a extremar las medidas preventivas ante la progresión de la pandemia del SAR- COV-2.

Advirtió que durante los próximos días se implementará el esquema de sanciones que se ejecutará de manera persuasiva para que toda aquella persona que sea sorprendida por las calles sin justificación de fuerza mayor, realizando eventos sociales sin anuencia, sea instruida de manera estricta, para que regrese a casa, evite el contagio y cuide su salud y la de su familia. Se estableció que los ciudadanos que manejan actividades comerciales en los giros esenciales como alimentos, servicio médico, venta de medicamentos, transportes, etc., como aquellos no esenciales que por motivos de economía local se les ha autorizado su operatividad deberán cumplir con las medidas sanitarias recomendadas y supervisadas por Protección Civil; de no cumplir con las medidas, serán cancelados sus permisos o clausurados temporalmente los negocios.