Nada sustenta lo publicado en el libro "El rey del cash": Delgado

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- El dirigente de Morena, Mario Delgado negó haber participado en un supuesto entramado de financiamiento en efectivo para la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, como reveló el libro "El rey del cash".

Al ser cuestionado en conferencia de prensa, señaló que no hay pruebas que sustenten lo publicado en el libro de Elena Chávez.

"Se ve la mano peluda de los conservadores. Es el mismo argumento, lo mismo otra vez, el financiamiento de Morena", expresó.

El líder morenista recordó que el partido se fundó con el esfuerzo de la ciudadanía, incluso recursos en algunos casos.

"Imagínense si hubiéramos tenido maletas. No, no somos iguales; los de las maletas son quienes compraban votos para las reformas en las Cámaras", subrayó.

Asimismo, Delgado anunció que se reunirá con todos los comités estatales para establecer la estrategia de trabajo rumbo a las elecciones de 2024.

"Para que lleguemos a la cita electoral de 2024 con una organización única que no hemos tenido antes, para asegurar el triunfo de nuestro movimiento", sostuvo.

En conferencia de prensa, el líder morenista señaló que el Consejo Nacional presidido por Alfonso Durazo debe integrar una comisión para definir el proyecto de nación del siguiente sexenio.

"Todos los presidentes de consejos de las 32 entidades vamos a hacer una reunión en Sonora, con el gobernador, y entre otras cosas daremos a conocer los primeros integrantes de la comisión redactora del proyecto 2024-2030. Estamos peloteando algunos nombres, hablando con algunas personas", dijo.

Al respecto, Delgado Carrillo aclaró que será un proceso largo, el cual iniciará entre noviembre y diciembre, además de foros que se convocarán en la primera mitad de 2023.

El objetivo, precisó, es que para julio de 2023 quede terminado el proyecto, para convocar a los aspirantes a la candidatura por la 4T.

El líder guinda aseguró que el partido tiene tres perfiles fuertes "que la gente reconoce y quiere" para competir en la elección presidencial: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

"Ellos podrían darle continuidad a nuestro proyecto. En su momento, la gente va a decidir quién deberá encabezar esta continuidad", expresó.