Nadia López, a Materiales Educativos

Por El Universal

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Nadia López, a Materiales Educativos

Ciudad de México.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer este lunes que la poeta y pedagoga indígena Nadia López García, cuyos poemas se encuentran en los libros de texto gratuitos, es la nueva directora de Materiales Educativos de la SEP, en sustitución de Marx Arriaga Navarro.

El titular explicó que López García tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia, como solicitó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; además de incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille.

Precisó que se ampliará el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y se diseñarán materiales educativos dirigidos a niños y adolescentes en situación de movilidad, experiencia que ella misma vivió durante su infancia entre su pueblo natal Tlaxiaco y los campos agrícolas de San Quintín, Baja California.

Indicó que se fortalecerán los aprendizajes en humanismo y vida saludable, y se elaborará, por primera ocasión, material docente específico para escuelas multigrado, considerando que casi la mitad de los planteles públicos del país operan bajo esta modalidad y requieren recursos especialmente adaptados a sus contextos.

Delgado reconoció y agradeció la labor desempeñada por Arriaga Navarro al frente de la Dirección General de Materiales Educativos.

