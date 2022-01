"Narcopolíticos buscan golpear mi gobierno"

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de entrar en su oficina, escucho una carcajada suya.

Acaba de aparecer una fotografía en la que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, está al lado de tres jefes criminales.

Acaba de aparecer una narcomanta en la que se le acusa de recibir dinero, hacer negocios ilegales con el agua, y estar involucrado en el asesinato del activista Samir Flores. Esto ha corrido como un reguero de pólvora.

El gobernador insiste en que no sabe cuándo ni en dónde le tomaron la foto. "Es ídolo del futbol, se retrata con mucha gente", es la explicación que su equipo machaca una y otra vez.

La Diócesis de Cuernavaca dice que la foto fue tomada en Yautepec, en diciembre de 2018, en la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe. El equipo de Blanco insiste: "La Diócesis se equivocó. La foto es anterior a que fuera gobernador".

Son las 9:30 de la mañana. En la casa de gobierno de Cuernavaca, Cuauhtémoc luce fresco, relajado, sonriente. Le pregunto si no está preocupado. "Un poco, por mi familia, pero el que nada debe nada teme", dice. Toma posesión de su escritorio. Ahí ocurre la conversación.

La foto y la narcomanta.

¿De dónde vienen?

- De los narcopolíticos que quieren desestabilizar al estado y a mi gobierno.

¿Quiénes son esos llamados narcopolíticos?

— No puedo decir nombres. Ahora hay una investigación.

¿En la fiscalía general?

— Sí. Yo lo comenté desde que llegué como gobernador: hay narcopolíticos, hay presidentes municipales que están siendo amenazados por estos personajes.

Las mantas que afirman que usted tiene algún tipo de nexo con el crimen organizado aparecieron en Oaxtepec y Cuautla. ¿Esto significa algo? ¿Por qué cree que eligieron estos lugares las personas que las pusieron?

— No me lo explico. A lo mejor les queda más cerca, les da más tranquilidad y seguridad ponerlas ahí. A mí me dan risa las narcomantas, porque imagínate, dicen que me daban dinero hasta para comprar ropa. Ni que no tuviera dinero para comprarla. Son cosas que van a seguir pasando. Me van a seguir colocando mantas y no me preocupa. Es una guerra sucia, porque así se maneja la política aquí, pero no me voy a quedar callado. Siempre he sido una persona que va de frente con quien sea; no voy a tapar lo que hicieron gobiernos anteriores. Pactaron con el narcotráfico y yo no voy a pactar con ellos.

Existe la versión de que esta foto con los líderes del crimen viene del teléfono de una persona que detuvieron en Oaxtepec: Esther Yadira Huitrón, hermana de la presidenta estatal del Partido Redes Sociales Progresistas. ¿Conoce a la persona?

— No.

¿Ella la tomó?

— No, no la conozco. A mí me toman muchísimas fotos... Yo lo he dicho muchas veces, hasta cuando estaba jugando en Culiacán me tomé fotografías con gente de Culiacán, pero yo no los conocía. Me tomo fotos con quien sea.

Cuando vamos a restaurantes o eventos, me tomo fotos con quien yo quiera; no les voy a preguntar sus antecedentes penales o a qué se dedican. Siempre he sido amable, y te voy a platicar una anécdota. Hugo Sánchez repartía sus postales y yo le decía: "Lo que quiere la gente es una fotografía, no una postal".