Naucalpan acumula toneladas de basura en calles por falta de diesel

NAUCALPAN, Méx., agosto 5 (EL UNIVERSAL).- Toneladas de basura permanecen aún en calles y avenidas de este municipio por falta de diesel para más de 150 camiones recolectores, que apenas hoy empezaron a recibir dotaciones completas de combustible por la crisis económica que enfrenta este ayuntamiento.

Desde mediados de julio prácticamente no recibíamos combustible y hoy "muchos nos formamos desde las 4 de la mañana para recibir disel a las 7", informó un conductor que recibió 40 de los 80 litros que normalmente recibía. Con 40 litros de disel sólo trabajamos medio día, señaló un grupo de trabajadores de servicios públicos que calculan que el servicio de recolección se normalice en unos tres días.

La crisis económica que enfrenta el ayuntamiento de Naucalpan, afectó, además del salario de los empleados del ayuntamiento, el abasto de combustible para 153 camiones, señaló el líder local del Sindicato de Trabajadores del Estado y Municipios ( Suteym), quien informó que hoy se regularizó la entrega de disel.

Autoridades de Naucalpan afirmaron que nunca se dejó de dotar de combustible a las unidades. No obstante en las calles hay montones de bolsas con desperdicios. "Todos nos reclaman porque no hubo recolección, pero no consideran que nosotros estamos trabajando con lo poco que tenemos y que en esta pandemia no hemos parado, pese a que no tenemos equipo de protección como botas, guantes, uniformes, mucho menos cubrebocas o gel antibacterial", afirmaron en recorrido realizado por EL UNIVERSAL.

"No somos inmortales en el esta pandemia han fallecido varios compañeros del servicio de limpia, entre ellos Juan Corro y otros están hospitalizados", lamentaron al reiterar que desde hace dos años no reciben uniformes, mucho menos cubrebocas ni equipo de protección. En tanto, en calles de Naucalpan prevalecen montones de basura acumulada por los días en que los camiones no tuvieron combustible, "esperemos que la situación económica mejore, para no volver a parar los camiones, aunque la verdad tememos por nuestro salario y hasta por el aguinaldo", aseveraron.