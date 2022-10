Niega embajador de Canadá que mineras de ese país violen DH en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- En reunión con senadores, el embajador de Canadá en México, Graeme Clark, rechazó que las empresas mineras de oro y plata de su país establecidas en México, contaminen y violen derechos humanos de los trabajadores que contratan.

En este marco, Adolfo López Hernández, senador de Morena por Oaxaca, acusó que su estado está invadido por las mineras canadienses, "gracias a las concesiones de nuestros gobiernos anteriores", y denunció que "las concesionarias canadienses contaminan ríos, mantos acuíferos y violan derechos humanos de los pueblos originarios, porque no permiten que entren los que defienden el medio ambiente a verificar el daño que se está ocasionando por la explotación en las entrañas de la madre Tierra".

El embajador Clark respondió que "sabíamos que íbamos a tocar el tema ´candente´ de la minería" y recordó que Canadá es el principal inversionista internacional en la minería y el principal inversionista en el estado de Oaxaca.

"Las compañías canadienses que operan en México, no hacen en México lo que no hacen en Canadá, o sea, que se compartan de la misma manera. Hay códigos de conducta en términos de responsabilidad social de empresas que tienen que respetar. Y también desde el 2018 hemos creado un puesto de defensor del pueblo, de ombudsman, entonces esta instancia que es una instancia canadiense pueda recibir quejas sobre compañías canadienses que operan este sector".

Recordó que las mineras canadienses aportan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) impuestos equivalentes a todo el programa Sembrando Vida.

Aclaró que las mineras de su país operan en zonas aisladas donde estas tal vez sean la única fuente de riqueza o de desarrollo de esas regiones y aseguró que entre las comunidades mexicanas y las mineras canadienses hay un diálogo abierto en beneficio de las dos partes.