Niega Leal Barrueta crecimiento que deteriore plusvalía del AIFA

TOLUCA, Méx., febrero 2 (EL UNIVERSAL).- No habrá crecimiento irregular y tampoco inversiones especulativas que deterioren la plusvalía de la región del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aseguró el secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Estado de México, Rafael Díaz Leal Barrueta.

En entrevista precisó, que hasta el momento quienes más se han mostrado interesados en ocupar estos espacios son desarrollos industriales y centros logísticos, toda vez que la entidad es la mejor conectada en términos de autopistas, carreteras, vías férreas, su cercanía con el mercado de consumo más grande del país. "Eso hace que a las empresas logísticas o de venta por internet les atraiga estar cerca del Aeropuerto (AIFA) porque les permite hacer operaciones para hacer movimientos de última milla", puntualizó.

En una reunión con empresarios de la Confederación de Asociaciones y Cámaras del Estado de México (Concaem), rechazó que vayan a encontrar de repente zonas habitacionales que están abandonadas o que no tengan servicios, pues todos los interesados deben cumplir con dos cosas: la primera es la actualización de los planes de desarrollo urbano, que reconoce la vocación de cada uno de los municipios y si bien, muchas veces llegan los interesados con los presidentes municipales para solicitar permisos para construir, por ejemplo 20 mil viviendas o más, "pues no sé podrá, a mí también me gustaría más alto y más guapo, pero si tú si tu espacio, si tu municipio no justifica la creación esas viviendas, entonces tienes que hacer un Plan de Desarrollo Urbano que sea acorde a la vocación del lugar".

Afirmó que hasta el momento se han acercado sobre todo interesados en establecer industrias, por lo que impulsarlo debe ser con responsabilidad, pues todos los desarrollos industriales, residenciales, de uso mayor, en primer lugar deben generar bienestar para los habitantes y ser sustentables y sostenibles en el tiempo.

"Para eso los interesados y hemos tenido una excelente aceptación por parte de los empresarios deben presentar dictámenes y las evaluaciones de impacto estatal, es decir, verificar que cuentan con las vialidades correctas, la operación urbana, que están alineados, perfectamente cubiertos en términos de medio ambiente, protección civil, y agua, que es imprescindible", dijo.