Niega Uber relación de su plataforma con joven abusada en Culiacán

CULIACÁN, Sin., junio 8 (EL UNIVERSAL).- Uber afirmó este jueves que el caso de una joven violada en Culiacán, Sinaloa, no tiene relación alguna con su plataforma, puesto que no había solicitudes de viaje ni cuentas de socios conductores que coincidan con la denuncia, esto en respuesta a una solicitud de la Fiscalía del Estado.

Según habían explicado las autoridades, la mujer llegó el domingo 4 de junio desde Guasave a la central de autobuses de Culiacán, donde solicitó un servicio mediante la aplicación de Uber.

No obstante, agregaron que el conductor se presentó y le notificó que no podía trasladarla, por lo que llamó a otro presunto operador, quien llegó con un acompañante.

Ella pidió que la trasladaran a un punto de Culiacán, pero la llevaron a un motel donde abusaron sexualmente y despojada de todas sus pertenencias, por lo que pidió ayuda al personal del establecimiento y ellos llamaron a la policía.

En su comunicado, Uber señaló que posee un registro de cada viaje realizado mediante la aplicación, tanto para brindar soporte como para colaborar con las autoridades, y dijo que no se identificó "ningún registro de viaje que coincida con las características del lugar, fecha y hora".

Adicionalmente, Uber aseguró que tiene un mecanismo para informar a las autoridades de manera expedita, así como una colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que permite al C4i de Sinaloa recibir la ubicación de usuarios y socios conductores durante situaciones de emergencia.