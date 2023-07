Niega Xóchitl Gálvez haber propuesto privatización de salud

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 24 (EL UNIVERSAL). - La senadora Xóchitl Gálvez negó que haya propuesto privatizar la salud y que los empleados del gobierno paguen su servicio médico.

En conferencia de prensa durante su visita a Oaxaca señaló que su declaración sobre el tema fue tergiversada porque "al presidente no le gusta leer". Aclaró que respondió a una pregunta sobre si ella regresaría las pensiones a los expresidentes y los seguros de gastos médicos mayores.

"Yo jamás me referí al sistema de salud. La pregunta del reportero era sobre las pensiones a expresidentes que dije no regresan, y quien quiera un seguro médico que lo pague de su bolsa. Eso eso fue lo que dije en la respuesta y lo vuelvo a decir", aclaró.

Xóchitl Gálvez recordó que actualmente algunas dependencias del gobierno federal continúan con seguros médicos privados.

"Yo lo que dije es, tú puedes comprar como una 'polla' de seguros y decir: 'a ver quién quiere seguro, bueno a ver, se va a cotizar y si lo compras en 'polla' ya que lo pague el usuario, quien quiera seguro que lo pague. Lo que yo dije es que cada quien pague su seguro, lo que puede hacer el gobierno es hacer una especie de colectivo", indicó.