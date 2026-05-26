Niegan amparo a médico por sueros vitaminados
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Hermosillo, Son.- La polémica por el presunto amparo concedido al médico Jesús Maximiano Verduzco Soto investigado por la muerte de ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados volvió a ser tema de debate luego de que la jueza federal Irma Socorro Gómez Chávez negó haber protegido al imputado.
Aseguró que "jamás otorgó un amparo" al médico señalado y calificó como falsas las versiones difundidas en redes sociales.
Explicó que el recurso legal promovido por el médico únicamente fue admitido a trámite y que se concedió una medida cautelar condicionada a que se presentara ante la autoridad en un plazo de cinco días.
"Esto no significa absolver a alguien, cancelar investigaciones ni impedir que se haga justicia", sostuvo la jueza.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El pasado 6 de mayo estaba programada la audiencia inicial contra Jesús Maximiano "N", dentro de la causa penal 2448/2026 en el Juzgado Oral Penal de Hermosillo.
Sin embargo, el médico no acudió a la diligencia judicial y desde entonces permanece prófugo.
Durante la audiencia, la defensa aseguró desconocer las razones de la inasistencia de su cliente, aunque insistió en su inocencia.
no te pierdas estas noticias
Muere niño de 6 años tras accidente en juegos de kínder en Monclova
El Universal
El accidente ocurrió en el área de columpios; autoridades investigan posibles responsabilidades.
SIP cuestiona llamado de Sheinbaum a no ver TV Azteca
El Universal
La Sociedad Interamericana de Prensa calificó de desafortunadas las palabras de Sheinbaum y alertó sobre riesgos a la libertad de prensa.
INE advierte sobre reforma electoral Sheinbaum: riesgo de juez y parte
El Universal
La iniciativa de Sheinbaum plantea una Comisión de Verificación de Integridad que el INE considera podría vulnerar su neutralidad.