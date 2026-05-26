Niegan amparo a médico por sueros vitaminados

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Hermosillo, Son.- La polémica por el presunto amparo concedido al médico Jesús Maximiano Verduzco Soto investigado por la muerte de ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados volvió a ser tema de debate luego de que la jueza federal Irma Socorro Gómez Chávez negó haber protegido al imputado.

Aseguró que "jamás otorgó un amparo" al médico señalado y calificó como falsas las versiones difundidas en redes sociales.

Explicó que el recurso legal promovido por el médico únicamente fue admitido a trámite y que se concedió una medida cautelar condicionada a que se presentara ante la autoridad en un plazo de cinco días.

"Esto no significa absolver a alguien, cancelar investigaciones ni impedir que se haga justicia", sostuvo la jueza.

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El pasado 6 de mayo estaba programada la audiencia inicial contra Jesús Maximiano "N", dentro de la causa penal 2448/2026 en el Juzgado Oral Penal de Hermosillo.

Sin embargo, el médico no acudió a la diligencia judicial y desde entonces permanece prófugo.

Durante la audiencia, la defensa aseguró desconocer las razones de la inasistencia de su cliente, aunque insistió en su inocencia.