Niegan servicio educativo a Paola; pide usar uniforme neutro

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Padres y madres de familia, personal educativo, autoridades municipales e incluso pobladores de San José Manialtepec, comunidad del municipio de la Villa de Tututepec, rechazaron adoptar las medidas cautelares dictadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para que el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) inscriba y garantice el derecho a la educación a Paola, adolescente a quien se le impide ingresar con pantalón a la Telesecundaria "José Vasconcelos".

De acuerdo con Emilio Montero Pérez, titular del IEEPO, luego de una asamblea de más de siete horas los participantes se negaron a inscribir a la alumna a dicho plantel educativo, lo anterior pese a que fue solicitado por la defensoría y pese a la mediación del gobierno de Oaxaca, que a través de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos reconoció que las violencias que ha vivido la niña han escalado hasta un caso de violencia institucional y comunitaria.

El caso de Paola, habitante de esta comunidad de la región Costa de Oaxaca, se dio a conocer la semana pasada luego de que la alumna solicitó ayuda de la diputada Dennis García y del gobernador Salomón Jara, ante una serie de agresiones que ha vivido por su lucha para asistir a la escuela con el pantalón del uniforme, algo a lo que se niegan los integrantes de la comunidad escolar y que incluso ha llegado hasta los ataques físicos para impedirle ingresar al plantel.

Ante la solicitud de apoyo de Paola, tanto los padres y madres de familia como las autoridades educativas decidieron cerrar la escuela y desde hace dos semanas ninguno de los alumnos recibe clases.

El titular del IEEPO, quien participó personalmente en la asamblea, lamentó el actuar de los involucrados y que pese a la mediación del gobierno estatal se rechace adoptar las medidas cautelares dictadas por la DDHPO e incluso se amenace con retener en la comunidad a los funcionarios que participan en el diálogo.

Según el relato de Paola y su familia, desde el 17 de enero pasado la alumna está siendo objeto de prácticas discriminatorias, por lo que se le ha negado el servicio educativo, razón por la que la defensoría inició el expediente de queja DDHPO/002/RC/(11)/OAX/2023, dentro del cual solicitó al IEEPO realizar la inscripción de la adolescente, "pues al investigar, el organismo detectó que aún no se había realizado el proceso formal".

También solicitó en la medida cautelar que se le garantizara el derecho a la educación permitiéndole el acceso al plantel educativo sin condicionamiento alguno a la adolescente, esto con el objetivo de proteger el interés superior de la niñez.

Y pidió al Ayuntamiento de la Villa de Tututepec que instruyera al agente municipal permitir el trabajo de las instancias competentes sin que su administración tenga intervención. Nada de eso fue aceptado.

A penas el lunes pasado el secretario de Gobierno, Jesús Romero, afirmó a pregunta expresa que no se podía separar a personal educativo para no entorpecer las investigaciones, hasta que no se terminara el proceso, esto para no violentar sus derechos laborales. También afirmó que el caso ya estaba siendo acompañado y que se atendería "en territorio".

Montero Pérez informó que a EL UNIVERSAL que continuarán con el proceso de diálogo para solucionar este caso, mismo que incluso fue condenado por el gobernador Salomón Jara, quien reconoció a este medio de comunicación que se están violentando los derechos humanos de Paola.