Ningún consulado en EU tiene autorizado gestionar vacunación de alguien proveniente de México: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró la mañana de este martes que ninguno los 50 consulados de México en Estados Unidos tiene autorización para gestionar la vacunación de nadie proveniente del territorio mexicano, esto luego de que fuera cuestionado sobre la presunta asistencia de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Consulado de San Antonio para ser inmunizados contra la COVID-19.

La periodista Dolia Estévez reveló hoy en su columna, publicada en SinEmbargo, que "cuando menos dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viajaron a San Antonio con el propósito de vacunarse contra la COVID-19". Los implicados son la Ministra Yazmín Esquivel Mossa, y su marido José María Riobóo, quienes "volaron a esa ciudad en jet privado el 1 de febrero, mientras que el Ministro Alberto Pérez Dayán lo hizo en otro momento".

"Respecto a este viaje, nos envió Dolia Estévez una serie de preguntas derivadas, supongo, de la nota que me estás refiriendo. Lo que yo tengo conocimiento es que asistió la Ministra Esquivel. Efectivamente eso es así. Ese es el reporte que me envió el Cónsul. Participó en un evento respecto a una sala de lactancia, pero el Consulado no ha hecho ninguna gestión para su vacunación, ni de ella, ni de ningún otro funcionario de México", comentó el Canciller.

Desde Palacio Nacional, informó que pedirá al Órgano Interno de Control que revise el asunto y cualquier otro caso que se dé. Sin embargo, aclaró que "los consulados de México, que son 50 en Estados Unidos, no tienen autorización para gestionar vacunaciones de nadie que venga de México".

"El Cónsul ayer me ratificó que no fue así, que no tiene participación en ella. Tampoco sabemos si pasó esta vacunación. Todo esto lo vamos a poner desde luego en redes, pero el reporte que tengo es ese", afirmó el funcionario durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según la información de la periodista Dolia Estévez, "Esquivel, nombrada por AMLO, y Pérez Dayán, nombrado por Felipe Calderón, son los primeros altos servidores públicos que se sabe han viajado a Estados Unidos con dicho fin".

Además, en la columna de opinión de Estévez se revela que la Ministra sólo tiene 57 años y su esposo tiene 60 años, por lo que no cumplen con la edad reglamentaria para recibir la vacunación. Por ello, se habrían dirigido a Estados Unidos para recibir la inmunización.

Fuentes a las que accedió la periodista, y que pidieron permanecer en anonimato, señalaron que el matrimonio fue escoltado por Franco Fabbri Vázquez, coordinador de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional, "quien también se habría vacunado junto con familiares mexicanos que lo acompañaron".

El mismo coordinador les habría prestado la dirección de su hermana Fiorella Fabbri Vázquez, quien reside en San Antonio y se desempeña como empleada local en el Consulado y portadora de pasaporte estadounidense, ya que en algunos módulos de vacunación se requiere la verificación domiciliaria para aplicar el fármaco.

"Las matrículas consulares que les entregó el Departamento de Documentación del Consulado, a través de ventanilla atendida por Marina Sifuentes y Érika Martínez (empeladas locales), fueron firmadas por el Cónsul General Rubén Minutti Zanatta y no por el jefe de documentación como se acostumbra debido a la presunta irregularidad del tramite", agregó Dolia Estévez.

A pesar de que ya se había registrado el caso de otro mexicano que utilizó el "turismo de vacunación" para inmunizarse -el conductor de televisión Juan José Origel-, esta es la primera vez que se da a conocer que altos funcionarios del Gobierno de México aplican el mismo recurso.

"Usar dosis que no les pertenecen es, en efecto, abusivo y antiético. Abusivo porque hay millones de ciudadanos estadounidenses y residentes, incluidos indocumentados, que llevan meses en las listas esperando su turno. Y antiético porque los presuntos abusadores son representantes del máximo órgano del poder judicial de la nación y de una dependencia a cargo del cumplimiento de la ley. El ´turismo de vacunación´ de altos funcionarios abona a la percepción que se tiene de los mexicanos como ´ladrones´ y ´abusadores'", sentenció la periodista.