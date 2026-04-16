Niño se intoxica con veneno para ratas en Yucatán

TEKAX

, Yuc., abril 16 (EL UNIVERSAL).- Un niño resultó intoxicado, tras ingerirdentro de una lonchería en la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia y la intervención de autoridades, además de la presentación de una denuncia ante lade Yucatán (FGE).De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió en la, ubicada sobre lade la mencionada colonia.Según informes preliminares, la familia se encontraba cenando cuando el menor, en un descuido, encontró un trozo deque se hallaba debajo de una de las mesas y lo ingirió accidentalmente.Al percatarse de la situación, los familiares solicitaron auxilio de inmediato al número de emergencias. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio, brindaronal menor y lograronpara evitar complicaciones mayores derivadas de la sustancia tóxica.Elementos de latambién se presentaron en el establecimiento paradel caso ymientras se realizaban las diligencias correspondientes.Ante la gravedad de lo ocurrido y el riesgo al que fue expuesto el menor, elSe confirmó que ya se interpuso unaante la FGE, que llevará a cabo laspara deslindar responsabilidades.