Niños de Oaxaca llevan a vacunar a su abuelo

A través de redes sociales, la periodista oaxaqueña Paulina Ríos documentó la historia de un niño originario de San Isidro Monjas, quien llevó a vacunar contra Covid-19 a su abuelo de 75 años.

Con fotografías, la periodista acompañó la historia del menor, quien acompañado de su hermano de siete años, llevó a su abuelo a vacunar en una carriola habilitada como silla de ruedas.

"Gran ternura y compasión generó esta escena. En una vieja carreola de bebé habilitada como silla de ruedas, un niño de no más de 11 años llevó a su abuelo a vacunar. Con todas sus pequeñas fuerzas, empujaba la carreola para llegar al puesto de vacunación", escribió Paulina Ríos.

Tras difundirse la historia, usuarios de las redes la compartieron y ofrecieron donar una silla de ruedas, pues los niños informaron que no había nadie más que pudiera llevar a su abuelo a vacunar.

El proceso de vacunación contra coronavirus continuó este sábado en municipios como Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa y Xoxocotlán, donde pertenecen los niños de la historia.

En este último, una de las localidades donde la jornada de vacunación se suspendió pues las dosis llegaron tarde, las vacunas anti Covid-19 se agotaron en la sede ubicada en la clínica 65 del IMSS.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que personas encargadas de la logística recogieron el mobiliario de alquiler en el lugar dispuesto para la vacunación, pese a que según la logística aún debían aplicarse dosis este domingo.

De acuerdo con los policías a cargo de la vigilancia de la zona, quienes llegaban a preguntar se les informaba que no había más vacunas y debían estar pendientes de las instrucciones de los jefes de colonia.

Asimismo, a través de redes sociales, Dante Montero Montaño, edil de Santa Lucía del Camino que protestó para exigir vacunas, llamó de manera urgente a los habitantes de siete colonias de ese municipio, como Refugio, Residencial Santa Lucía, Nueva Santa Lucía y Bosques Sur, a acudir a la sede de San Francisco Tutla para poder acceder a una de las dosis que no fueron usada en la población.

Por la mañana, el gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, y el coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México, Gabriel García Hernández, supervisaron el proceso de vacunación en los municipios de Santa María Atzompa y Xoxocotlán.

Luego de la presencia de los funcionarios, usuarios de redes sociales denunciaron que al lugar donde acudieron llevaron más dosis por la presencia de los funcionarios y al final sobraron.