NL regresará a clases presenciales y aumentará aforo en comercios

MONTERREY, NL., febrero 10 (EL UNIVERSAL).- El Comité Estatal de Seguridad en Salud autorizó que este lunes 14 de febrero el regreso a clases presenciales de forma obligatoria, y que el aforo en todos los giros comerciales que estaban al 30 y 50 por ciento se incrementen a 60 por ciento, informó el gobernador Samuel García Sepúlveda.

La flexibilización en las medidas de restricción por la contingencia sanitaria de covid-19, entrará en vigor gracias a que los últimos días se ha registrado una disminución en los contagios de la enfermedad viral.

García Sepúlveda declaró que al igual que en otras partes del mundo también en Nuevo León la evidencia es contundente de que los contagios van marcadamente a la baja, según las pruebas que se realizan diariamente para detectar o descartar el virus SARS-CoV-2.

El miércoles hubo 1,097 nuevos contagios, 765 el martes y 561 el lunes, después que el 20 y el 21 de enero hubo más de siete mil casos y es hasta hoy el pico más alto de la cuarta ola de la pandemia.

"Con esto el día de ayer el Comité de Seguridad en Salud quienes son los que nos aprobaban los ajustes, las modificaciones, nos dicen que va para adelante, este lunes 14 de febrero regreso a clases presenciales en Nuevo León", dijo el gobernador.

Admitió que un 30 por ciento de los padres dudan todavía en mandar a sus hijos a las escuelas, "aunque no tengo hijos los escucho y los entiendo, pero no puedo al otro 70 por ciento pararlos, tenemos que regresar a la clase, al salón, porque es un derecho humano de nuestros niños y es una obligación de los padres llevarlos y que tengan la educación", expuso el mandatario.

Comentó que en la entidad alrededor de 90 mil niños en Nuevo León han sido vacunados, y además hay padres que por su propia cuenta los llevaron a recibir el antígeno. "Así como fuimos el primer estado en vacunar menores, vamos a ser también el primer estado que como en todo, somos primer lugar, también lo seremos en regresar a clases presenciales 100 por ciento, aquí no nos hacemos locos ni nos escondemos, asumimos la responsabilidad", presumió.

---Atenderán a los planteles con fallas estructurales

Aseveró que trabajarán a marchas forzadas para atender al cinco por ciento de los planteles que tienen fallas estructurales.

Sofía Leticia Morales Garza, secretaria estatal de Educación señaló que además de la disminución en los contagios, es posible el regreso a clases presenciales porque el 90% de los maestros cuenta con esquema de vacunación completo, alrededor del 90% de las escuelas se encuentran abiertas y operando, va en aumento la asistencia de alumnos, y porque es necesario revertir la pandemia silenciosa por la pérdida de aprendizajes imprescindibles, que mediante una encuesta, se detectó el bajo rendimiento de los alumnos.

Aseveró que fueron evaluados 239,579 estudiantes, lo cual representa al 83% de la población total de segundo, tercer y cuarto grados de primaria. Aseveró que dos de cada tres de los estudiantes evaluados no pueden comprender un texto simple.

Asimismo, uno de cada cinco estudiantes de cuarto grado no pueden leer un enunciado con fluidez, uno de cada cinco alumnos de tercer grado no pueden leer una palabra, y tres de cada diez estudiantes de segundo grado no pueden sumar ni restar.