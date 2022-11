No aceptemos que imposición sea regla de nuestro movimiento, asegura Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal Ávila denunció que cada día enfrenta la exclusión, el cerco mediático y a los gobiernos estatales que se pronuncian por alguna o alguno de los aspirantes presidenciales y violan la neutralidad que deben mantener.

En un video publicado en redes sociales y en el que se escucha de fondo una melodía que le compusieron jóvenes simpatizantes para la plataforma "Reconciliación por México", el líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado llamó a no aceptar que en su partido se pretenda imponer a un candidato o candidata a la Presidencia de la República.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador luchó contra el cerco mediático hasta alcanzar la victoria electoral en 2018 gracias al respaldo de la mayoría del pueblo mexicano.

"También recuerden que el gobierno lo persiguió y lo hostigó en toda su travesía, y que los grupos económicos no simpatizaban, y al contrario, no estaban de acuerdo con su camino, además de que la exclusión era una regla general para él, y sin embargo, por todos nosotros, todo el pueblo de México o la mayoría de él, triunfo en el 2018", destacó.

En su caso, reiteró que "no nos vamos a dejar y no nos vamos a rajar, porque nos asiste la razón histórica y la razón moral, y aunque no estemos dentro del círculo del afecto del poder, tenemos convicción, tenemos claridad de lo que está pasando en el país y de lo que el país necesita". Ricardo Monreal aseguró que tiene fe, esperanza, mucho ánimo y mucho entusiasmo, "porque vamos a demostrar que juntos podemos lograr lo que el pueblo de México necesita: un México más justo, más próspero, más democrático".

Agradeció a quienes activaron una canción en la plataforma "Reconciliación por México" en un centenar de ciudades del país en apoyo a sus aspiraciones presidenciales y afirmó que "cada día somos más".