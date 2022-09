No cambiaremos la estrategia: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno sea el sexenio más violento en la historia moderna de México, y reiteró que no cambiará su estrategia de “abrazos no balazos” porque, afirmó, está dando resultados.

En conferencia de prensa matutina y al ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos, el jefe del Ejecutivo federal indicó que si mintiera tendría un problema con su conciencia.

En Palacio Nacional, el periodista cuestionó: “Tengo que comenzar con malas noticias: su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México”

“No coincidió contigo”, contestó el Mandatario federal.

Jorge Ramos replicó: “Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su página. Usted llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón. Esto es lo que significa señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. la militarización no ha funcionado, su propuesta de la Guardia Nacional, por eso es que muchos se ponen a ella y la idea es que `abrazos no balazos, al final han dado más balazos”.

El presidente López Obrador contestó: “No coincido contigo, considero que no tienes razón”.