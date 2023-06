No daría por muerta a la oposición: Monreal

A-AA+

Morena y sus aliados no pueden dar por muerta a la oposición, porque corren el riesgo de llevarse una sorpresa en la elección presidencial del próximo año, a pesar de que iniciaron antes la promoción de sus aspirantes a la Presidencia de la República, señaló el senador con licencia Ricardo Monreal.

De gira por Zacatecas, afirmó que la coalición Va Por México también está trabajando en su estrategia para participar en la elección concurrente del 2024, por lo que Morena no debe dar por hecho que tienen asegurado un resultado favorable.

"No debemos minimizar a la oposición, no creo que ese sea nuestro sentido autocritico, de pensar que ya está todo resuelto, porque la oposición está haciendo su trabajo, quizás le ganó en la estrategia Morena, actuó Morena con inteligencia, pero yo no diría que esté muerto. Siento que, si el exceso de confianza nos gana, podríamos tener sorpresas y riesgos", comentó en conferencia de prensa.

El aspirante presidencial también repitió que buscará la reconciliación nacional si es que llegara a ganar la elección del 24, ya que es necesaria la unión de los mexicanos para enfrentar el "cáncer" que representa la inseguridad en el país.

"Estoy planteando, quizá el único que esté planteándolo, una reconciliación nacional. Creo que para atacar los grandes problemas que tenemos, como el de la seguridad, que no lo podemos soslayar, no lo podemos ocultar, planteo que estemos juntos para enfrentar este cáncer que está carcomiendo la sociedad", aseveró Monreal Ávila.

Aseguró que el gobierno no puede "vivir permanentemente en la confrontación, eso es lo que creo, de manera personal".

"Una de las prioridades que estoy planteando es recuperar completamente la paz y la tranquilidad. Sé cómo hacerlo, ya lo hice en Zacatecas, ahora la nación es mucho más grande, pero sé cómo hacerlo", afirmó.

Finalmente, celebró que en Zacatecas, entidad de la que es originario y gobernó entre 1998 y 2004, hayan instalado un espectacular para promocionar su imagen.

"Ya, mi tierra, lo agradezco, pero yo no lo autoricé. No lo he visto, pero me alegra mucho. Tenía un sueño, porque llevo mil 600 kilómetros recorridos, y no había visto uno solo, después de cientos de, no quiero decir de quién, pero de otros", subrayó.