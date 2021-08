No descarta AMLO vacuna para niños con enfermedad de protección especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no descarta el vacunar contra Covid-19 a niños y jóvenes con enfermedades que necesiten una protección especial siempre y cuando los organismos internacionales lo avalen.

"No descartamos en caso de niños y jóvenes con enfermedades que ameriten protección especial, si los organismos internacionales lo aprueba, sean vacunados en el país".

En el Pulso de la Salud, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó la importancia de que toda la población se vacune contra el nuevo coronavirus.

"Seguir llamando a la población a que se vacune, adultos mayores que quedaron pendientes, todavía hay posibilidad para vacunarse, es notorio, demostrable que la vacuna salva vidas".

Acompañado por integrantes de su Gabinete de Salud, los titulares de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, el Mandatario señaló que ante la tercera ola de contagios de Covid afortunadamente no hay fallecimientos en la misma proporción de los contagios o las hospitalizaciones.

"Es menos el número de personas que lamentablemente pierden la vida por la vacuna, de modo que hay que vacunarnos todos.

"Vamos a continuar con el plan de vacunación, cada vez se están vacunando a más personas en el país y vamos a cumplir con tener a toda la población mayor a 18 años para el mes de octubre, tenemos contratos, vacunas compradas para aplicarlas a todos, queremos que para el próximo invierno ya se tenga la vacunación de toda la población mayor de 18 años".