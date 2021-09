"No es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales", dice Sheinbaum en su Tercer Informe

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ofreció su Tercer Informe de manera presencial, luego de que lo aprobó la Junta de Coordinación Política del Congreso, en el que aseguró que no es tiempo de futurismos ni agendas personales, pues se debe consolidar la transformación en el marco de la democracia y respecto.

"Hoy más que nunca estamos dedicados a consolidar la transformación de la ciudad en el marco de la democracia y el respeto, fortaleciendo la coordinación institucional, pero defendiendo nuestros principios y compromisos que nos llevaron a la Jefatura de gobierno, por ello, pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Desde jóvenes luchamos por una ciudad y un país más justo y a todos los que hicieron posible el triunfo en 2018, nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México. Son millones con esperanza en el porvenir y no podemos ni vamos a fallar", comentó Claudia Sheinbaum.

"Amigas y amigos, aún en medio de la pandemia y otras calamidades, puedo decir que estamos cumpliendo con los compromisos realizados; estoy contenta por el trabajo realizado y con enorme entusiasmo de seguir adelante. En los próximos años dedicaremos nuestro esfuerzo a la reactivación después de la pandemia.

"Con nuestras características y formación nunca olvidamos cómo llegamos como parte de un movimiento social que luchó contra la corrupción, fraude electoral por la democracia.

"No es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales... Hasta el último día me guía el principio de no mentir, no robar y jamás traicionar al pueblo. En la ciudad, que a nadie le quepa la menor duda, la transformación avanza", afirmó Sheinbaum.

LA COVID-19 EN LA CIUDAD

Claudia Sheinbaum agradeció a todos los asistentes y presentó su Tercer Informe de Gobierno y aseguró que a pesar de vivir tiempos complicados por la COVID-19, se ha hecho frente con distintas medidas.

"Vivimos tiempos difíciles por la pandemia de la COVID-19 que ha representado para millones de habitantes en el mundo y en nuestra ciudad mucho dolor por la pérdida de vidas humanas. También provocó pérdidas de empleos. Han sido 18 meses muy difíciles".

Dio a conocer que para hacer frente a la pandemia se estableció un sistema único de salud, pasando de dos mil a más de ocho mil camas para atención de contagios por COVID-19, contrataron 4 mil 150 profesionales de la salud, adquirieron equipos y materiales, seis ambulancias, instalaron la unidad temporal Citibanamex que operó de forma gratuita, se terminó y equipó el Hospital General La Pastora, se desarrolló un modelo epidemiológico propio para el seguimiento de casos, atención médica por videollamada, un modelo de atención temprana, visitas a hogares para difundir información, el programa "Hospital en casa", así como el programa de vacunación que ha logrado la aplicación de 10.4 millones de vacunas y alcanzando el 90 por ciento de adultos con primera dosis y más del 60 por ciento con esquema completo.

También promovieron un programa de apoyos económicos a un millón 200 mil niños de escuelas públicas, a personas desempleadas, créditos sin intereses, becas a niños y niñas que perdieron a sus padres por COVID-19, apoyo de bono de combustible para evitar el aumento de tarifa en el transporte público.

"Destaco que no se requirió de medidas autoritarias, multas o toques de queda, sino sólo de la concientización y difusión porque siempre hemos tenido confianza en la ciudadanía".

REACTIVACIÓN ECONOMÍA

El impulso de la economía está permitiendo la reactivación, los datos de la Encuesta Nacional de ocupación y empleo para el segundo trimestre del 2021 indican una recuperación de 516 mil 433 empleos respecto al tercer trimestre de 2020.

En agosto de 2021, la ciudad generó empleo formal que superó a todas las entidades de la república.

La CdMx es la entidad más atractiva para la inversión extranjera, durante el primer semestre de 2021 se recibieron 3 mil 270 millones de dólares.

En este semestre, se crearon 11 mil 138 empresas de bajo impacto. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está al 80 por ciento de su nivel en prepandemia.

"Aún falta por hacer para recuperar los empleos formales de la ciudad, pero estamos convencidos que la vacunación, el impulso a la economía gracias a los apoyos de bienestar y el proyecto de reactivación seguirán generando las condiciones de recuperación del empleo digno", afirmó Sheinbaum.

La Cuarta Transformación buscó terminar con los privilegios de los altos funcionarios y la corrupción, que tan sólo en el primer año de Gobierno permitió liberar 25 mil millones de pesos para la inversión pública.

Además, recordó que se aumentó el salario de la policía por tercer año consecutivo y de los trabajadores de base en nómina, logrando un trato digno y una relación institucional con las representaciones sindicales.

El monto de la deuda de la Ciudad de México es de 90 mil 661 millones de pesos, con respecto a 2020 representa un 3.7 por ciento de desendeudamiento, el compromiso es que no aumente al terminar la administración.

Aclaró que la inversión privada es indispensable, pero el Estado debe garantizar derecho y bienestar, quitando concesiones y abriendo las puertas a toda la ciudadanía.

EDUCACIÓN

Comentó que para fortalecer el derecho a la educación se invirtieron 25 mil millones de pesos en estancias infantiles, apoyaron con infraestructura y protección civil a centros comunitarios por el DIF, reconstrucción y mantenimiento del 65 por ciento de planteles de educación básica, entregaron 748 millones de pesos para el mantenimiento de escuelas, "Mi beca para empezar" a 1.2 millones de estudiantes, así como útiles y uniformes escolares, que sustituyó a "Niños Talento".

Ampliación de cobertura de alimentos escolares fríos y "a finales de 2021 llegaremos a 940 escuelas con alimentos calientes en las zonas de mayor marginación en la CdMx".

Con modalidad presencial y semi-presencial en las preparatorias se atenderán a 41 mil 500 personas.

También destacó el rescate de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y acciones para beneficiar el deporte.

SALUD

El 90 por ciento de los centros de salud abren los fines de semana, se construyó la clínica de medicina integrativa, y en octubre comenzará a operar la primera clínica en el país para personas trans, además de la construcción de otros hospitales.

"Como manifiesto cultural por la igualdad de las mujeres y su reconocimiento en la historia", la Jefa de Gobierno reveló la creación del paseo de las heroínas con 13 mujeres de la historia de México en Paseo de la Reforma, entre ellas Leona Vicario, y se develaran Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz y Margarita Maza de Juárez.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SEGURIDAD

Respecto a la violencia contra las mujeres, informó que el banco de agresores está en proceso de certificación, el registro de agresores sexuales, la Ley Olimpia y la reforma de una vida libre de violencia para asegurar que el agresor deje la vivienda en lugar de la víctima.

"El feminicidio en la ciudad se ha reducido en 24 por ciento, y el porcentaje de captura de agresores ha aumentado en 37 por ciento entre 2020 y 2021".

En cuanto al modelo de seguridad, comentó que se encuentra dividido ejes: atención a las causas; más y mejor policía; inteligencia; investigación y coordinación.

Invitó a los nuevos alcaldes a seguir con los Gabinetes de Seguridad por alcaldía. También dijo que se han disminuido los delitos en la ciudad: homicidio doloso, 34 por ciento; lesiones dolosas por arma de fuego; 46 por ciento; robo a conductor de vehículo, 48 por ciento; robo a pasajero de microbús, 67 por ciento; robo a pasajero de taxi, 41 por ciento; robo pasajero del metro, 65 por ciento, entre otros.

"Hay mucho qué hacer en seguridad, no son cuentas alegres; estamos trabajando para disminuir el robo con violencia y acercar a la policía con la ciudadanía. Quiero reconocer el trabajo de todo el equipo de seguridad, pero en particular quiero agradecer el trabajo del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, porque frente a la adversidad siempre pone su mejor esfuerzo. A nombre de la ciudad, muchas gracias por tu valentía".

OBRA PÚBLICA

Destacó que se terminó con la corrupción y el cártel inmobiliario. Mencionó que en favor del medio ambiente reducir 2 mil toneladas al día que llegaban a rellenos sanitarios, se han rehabilitado parques, sembrado árboles, así como acciones en drenaje y saneamiento de agua.

En materia de obra pública, expuso la rehabilitación de centros penitenciarios, la construcción de estaciones de bomberos en Milpa Alta e Iztacalco; inversión en la Central de Abastos y mercados públicos, rehabilitación de la columna de Independencia, reconstrucción de 35 templos dañados por el sismo, museos.

También destacó la repavimentación y arreglos en carreteras, construcción de líneas del Cablebús, ampliación del Metrobús. nuevas unidades de Trolebús y RTP; así como más ciclovías y construcción de biciestacionamientos.

LÍNEA 12

Respecto a la Línea 12, comentó que se dio atención a las víctimas y un servidos público está en contacto permanente con ellas, además se ha dado apoyo a las familias, pues siempre se estará de lado de todos aquellos que sufrieron en el siniestro y de la justicia.

Los resultados del análisis causa-raíz del siniestro se han puesto a disposición de la ciudadanía. Al Gobierno le corresponde poner en marcha esas estaciones del Metro, por lo que se ha realizado un proyecto para tener una "Línea 12 segura".

"A nosotros nos corresponde también poner en marcha la Línea. Queremos reconocer que las empresas que construyeron la Línea han estado a la altura de las circunstancias. Tengan la certeza de que siempre nos comportamos como hasta ahora, del lado de las víctimas y de la justicia".

También hizo mención de 15 reconocimientos nacionales e internacionales de los que ha sido acreedora la Ciudad de México, como Premio Ciudad Amiga de los Animales 2020, Primer Lugar del Premio a la Innovación de Transparencia 2019, premio que reconoce la resiliencia de por la COVID-19 por la Unesco, como la primera Ciudad Latinoamericana del futuro, Guinness por la segunda línea más grande de teleféricos, entre otros.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, cuestionó a Claudia Sheinbaum sobre de la ciudad innovadora y de derechos, donde se acabarían los abusos, que prometió durante su toma de protesta.

Además, destacó el crecimiento de la pobreza extrema, la inseguridad de las mujeres, el costo elevado del agua y la militarización, pues acusó que se siguen instrucciones desde Palacio Nacional.

También mencionó que este no es un Informe para celebrar por los fallecimientos provocados en la pandemia, así como aquellas víctimas que perdieron la vida en el accidente del Metro de la Línea 12, cuando ocurrió un derrumbe entre las estaciones Tezonco y Olivos.

Mientras que la Diputada Elizabeth Mateos, de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, mencionó que se tiene que aprender a vivir con la pandemia del coronavirus y a trabajar de la mano con la salud, educación y economía, pues son factores determinantes que deben ser atendidos de manera integral velando siempre por el bienestar de todos.

"Es de reconocer el gran esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno para garantizar en medio de la emergencia sanitaria que se realizaron medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, kioskos de pruebas, reapertura de establecimientos, pero sobre todo la aplicación de las vacunas, hay que reconocer que este proceso ha sido ejemplar, porque se ha logrado que el 90 por ciento de la población cuente con una sola dosis", comentó Mateos.

A la par, recordó que otras acciones destacables son el transporte en las zonas de bajos recursos, así como el rescate de parques y construcción de Pilares.

Además, comentó que se ha cumplido en 79 por ciento el compromiso social con quienes perdieron su patrimonio durante el sismo de septiembre de 2017.

"Por estas acciones a favor de la gente, Mujeres Demócratas nunca le apostara al fracaso de este Gobierno, cuidando que nadie lo haga. Si al Gobierno le va bien, a la ciudadanía le va mejor".

Jesús Sesma Suárez, de Alianza Verde, mencionó que Sheinbaum tiene más del 67 por ciento de aprobación ciudadana, por el Gobierno austero que se ha dedicado a crear organismos en beneficio de todos, y que ha incrementado el apoyo mediante los programas sociales.

"Muy bien hecho doctora Sheinbaum, porque no ha sido fácil hacerlo en medio de la crisis sanitaria, porque no ha defraudado la confianza que las y los capitalinos pusimos en usted. Ser oposición no significa ir en contra de todo, sí hay que señalar, pero con propuestas", aseveró Sesma Suárez.

Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario Del Partido del Trabajo, comentó que sabotear ejercicios democráticos con circos mediáticos es un auto sabotaje, por lo que se debe elevar el nivel de debate.

Además, se han tenido que modificar diversas dinámicas por la pandemia del coronavirus, pero se ha avanzado con la aplicación de vacunas y estrategia de detección de casos por COVID-19, así como los convenios con demás empresas para hacer frente al virus.

"El manejo de la pandemia da mucho de que hablar, pero los resultados están ahí a la vista de todos", agregó.

Polimnia Romana Sierra Bárcena, Grupo parlamentario del PRD, declaró que el mundo ha cambiado por la COVID-19, por lo que el programa "Ciudad al aire libre" logró la reapertura de los distintos establecimientos, además del otorgamiento de apoyos. Además, comentó que el miedo al virus es un privilegio de clase porque no todos los ciudadanos pueden quedarse a trabajar en casa.

"¿Cómo le decimos a una cajera que no salga de su casa o a un tianguista, a un afanador, a las trabajadoras domésticas o trabajadoras sexuales?, ¿cómo le decimos al taxista que es un irresponsable por salir en plena pandemia?, ¿cómo les decimos que trabajen desde casa?".

Fausto Manuel Zamorano Esparza, del PRI, dijo que en el informe se observo un trabajo intenso y de compromisos cumplidos, sin embargo, la ciudadanía espera solución de otros aspectos pendientes.

"Reconocemos su esfuerzo para mitigar esta crisis de salud, pero no ha sido suficiente. Garantizar la vida debe ser la prioridad, pero asegurar una vida digna debe ser nuestra segunda preferencia. Y ante la necesidad de un proyecto solido de reactivación económica, le expresamos la preocupación de la caída en el ingreso de la Ciudad de México, y el deseo de contar con mayores créditos o incentivos para reactivar la economía local".

Agregó que "nadie dijo que gobernar sería fácil", pero el PRI reiteró su propuesta de colaborar en beneficio de los capitalinos, pues se debe estar atento ante las necesidades de todos los habitantes.

La Diputada Gaby Salido, del PAN, mencionó que el Congreso atestigua la desesperación del Gobierno por no perder el control y vulnera bajo acuerdos administrativos tanto facultades de alcaldes como la normalidad democrática y constitucional de la ciudad.

Además, aseguró que las pérdidas de vida en el Metro de la Línea 12 remarca la corrupción, negligencia, falta de capacidad directiva y técnica, opacidad en el manejo político y electoral, y el riesgo de traslado en los capitalinos.

La Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, de Morena, destacó que se terminaron la corrupción y privilegios porque se gobierna con austeridad y bajo el ejemplo de una administración que garantiza los derechos de los habitantes de la CdMx.

"En Morena tenemos claro que la gente es nuestro impulso y motor", por lo que se han cumplido con varios de los compromisos y acciones que están en curso para mejorar a la ciudad, por lo que se volvió a otorgar su respaldo a Sheinbaum y el Gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza AMLO.

Claudia Sheinbaum fue recibida entre abrazos y saludos, estaba acompañada por la Diputada Martha Ávila, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, y Guadalupe Morales, vicecoordinadora.

Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la CdMx; Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Cámara de Senadores; María del Pilar Ávila, Gobernadora electa del Estado de Baja California; Indira Vizcaíno, Gobernadora electa de Colima; Cuauhtémoc Blanco, Gobernador de Morelos; Lorena Cuéllar, Gobernadora de Tlaxcala; Eugenio Leonardo López Arellano, comandante de la Primera Zona.

Así como por Tatiana Clouthier, Secretaría de Economía; Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo; Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la CdMx; Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; Rosa Icela Rodríguez, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron algunos de los presentes.

Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura; Enrique Krauze, rector de la UNAM; Evelyn Salgado Pineda; Gobernadora electa de Guerrero; Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Citlalli Hernández, de Morena; Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México, entre otros.